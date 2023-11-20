الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي يشدد على ضرورة حماية المدنيين في غزة

أكد الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ضرورة حماية المدنيين في غزة.

وأشار، وفقًا ذكرته فضائية القاهرة الاخبارية، إلى أهمية دور الأردن بقيادة العاهل الاردني، في العمل نحو أفق سياسي لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين.

والتقى الملك عبدالله الثاني في قصر الحسينية، اليوم، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، جوزيب بوريل، في إطار جهود وقف الحرب على غزة.

وأكد ضرورة العمل بشكل مكثف لوقف الحرب على غزة، وفك الحصار المفروض عليها، والضغط لضمان إيصال الغذاء والدواء والمياه والوقود إلى القطاع، محذرًا من الآثار الكارثية جراء الحرب البشعة الدائرة، التي يذهب ضحيتها الأبرياء من المدنيين العزل، كما حذر من مواصلة التصعيد والعنف من قبل المستوطنين بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية.