غدًا.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولى الحادى عشر لحاسبات عين شمس

ينطلق غدًا الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر الجاري، المؤتمر الدولي الحادى عشر لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس فى الحوسبة الذكية ونظم المعلومات تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، وإشرا الدكتور نجوى بدر عميد الكلية ورئيس المؤتمر وأ.د.رشا إسماعيل نائب رئيس المؤتمر ووكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

يشهد فاعليات المؤتمر الذي يستمر على مدار يومين نخبة من الخبراء الدوليين من كبرى الجامعات الدولية في مجالات الحوسبة والذكاء الاصطناعي والاتصالات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات.

ويتناول المؤتمر أهم الموضوعات فى الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المختلفة المرتبطة بالزراعة والطاقة والمياة وغيرها من التطبيقات الهامة المرتبطة بالتنمية المستدامة بالإضافة إلى الموضوعات الخاصة بإنترنت الأشياء والربوتات والأمن السيبرانى وعلوم البيانات واكتشاف المعرفة وتقنية المعلومات الحيوية والمعلوماتية الصحية وهندسة البرمجيات.

جدير بالذكر أنه سوف يتم نشر الأبحاث المقبولة والمقدمة فى المؤتمر فى قاعدة البيانات الدولية Scopus ويتم نشرها على IEEE

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع المؤتمر على الرابط التالي:http://icicis.cis.asu.edu.eg

وفي سياق آخر توافد عدد كبير من الزائرين والمشاركين لجناح مركز الابتكار وريادة الأعمال بجامعة عين شمس المشارك في معرض

Cairo ICT& Connectaوالذي يقام تحت رعاية السيد رئيس الوزراء ووزير التعليم العالى والبحث العلمى

يضم جناح مركز الابتكار وريادة الأعمال عدة ابتكارات منها مشروع "عديني" وهو عبارة عن وسيلة آمنة لعبور المشاة، مشروع روبوت يمكنه تصلق الجبال ويوجد علي راسه زراع الي يمكنه عمل مهمات يصعب علي البشر تنفيذها، نموذج عرض ابتكار لجهاز قياس أبعاد كمر مشروع المونوريل، نموذج عرض ابتكار تصنيع غواصة تعمل لعمل مهمات تحت الماء يصعب علي البشر تنفيذها، نموذج عرض ابتكار لسيارة ذاتية القيادة (micro mouse)، نموذج عرض ابتكار لنظام لرصد سيارات نقل المخلفات، نموذج عرض ابتكار نظام لمنع السير عكس الإتجاه، نموذج عرض ابتكار سيارة ذاتية القيادة للبيئات الحضرية المزدحمة.