الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس عصابة تخصصت فى سرقة رءوس الماشية بالجيزة 4 أيام

عصابة
عصابة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة 7 رءوس ماشية من مزرعة بمنطقة كرداسة.

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

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 اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة، وأضافوا في أقوالهم بقيامهم بتصريفهم المسروقات لدى عملائهم  4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية تم ضبطهم.

 وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط 3 رءوس ماشية ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة في الجريمة.

ونجحت الأجهزة المعنية من ضبط 5 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة "عدد 7 رءوس ماشية" من داخل مزرعة  بمنطقة  كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالجيزة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.

حبس عصابة سرقة رؤوس الماشية سرقة النيابة العامة كرداسة

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