حبس عصابة تخصصت فى سرقة رءوس الماشية بالجيزة 4 أيام

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة 7 رءوس ماشية من مزرعة بمنطقة كرداسة.

وطلبت النيابة العامة بسرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى مماثلة من عدمه.

اعترف المتهمون أمام جهات التحقيق المختصة بارتكاب الجريمة، وأضافوا في أقوالهم بقيامهم بتصريفهم المسروقات لدى عملائهم 4 أشخاص- لأحدهم معلومات جنائية تم ضبطهم.

وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط 3 رءوس ماشية ومبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة في الجريمة.

ونجحت الأجهزة المعنية من ضبط 5 أشخاص، لـ 3 منهم معلومات جنائية، لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة "عدد 7 رءوس ماشية" من داخل مزرعة بمنطقة كرداسة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة بالجيزة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بما سبق.