"سرقوا دراجته".. حبس 3 أشخاص تعدوا على عامل دليفرى بكرداسة

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتعدى على عامل دليفرى وسرقة دراجته النارية، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق أنهم عقب شعورهم بالجوع وعدم وجود أموال لشراء الطعام فكروا في حيلة شيطانية، وهى طلب وجبات سريعه وعقب حضور عامل الدليفرى واستيلائهم على الوجبات ورفضهم دفع المقابل نشبت مشاجرة بينهم وبين عامل الدليفرى، فاعتدوا عليه بالضرب، وانتقاما منه استولوا على دراجته النارية.

وكشفت الأجهزة المعنية ما تبلغ من عامل توصيل طلبات "مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" بأنه أثناء استقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب بمنطقة كرداسة، ولدى وصوله فوجئ بعدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بالتعدى عليه بعصا شوم فأحدث إصابته واستولوا منه على الدراجة النارية قيادته، ولاذوا بالهرب.

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بمنطقة كرداسة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين.