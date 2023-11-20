الإثنين 20 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

"سرقوا دراجته".. حبس 3 أشخاص تعدوا على عامل دليفرى بكرداسة

حبس
حبس

قررت النيابة العامة بالجيزة حبس 3 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بالتعدى على عامل دليفرى وسرقة دراجته النارية، وطلبت النيابة سرعة التحريات حول الواقعة لكشف ملابسات الحادث وبيان وجود وقائع سرقة أخرى من عدمه.

 

واعترف المتهمون أمام جهات التحقيق أنهم عقب شعورهم بالجوع وعدم وجود أموال لشراء الطعام فكروا في حيلة شيطانية، وهى طلب وجبات سريعه وعقب حضور عامل الدليفرى واستيلائهم على الوجبات ورفضهم دفع المقابل نشبت مشاجرة بينهم وبين عامل الدليفرى، فاعتدوا عليه بالضرب، وانتقاما منه استولوا على دراجته النارية.

 

txt

ضبط تشكيل عصابى لسرقة رءوس الماشية من المزارع فى كرداسة

txt

القبض على المتهمين بسرقة دليفرى فى كرداسة

وكشفت الأجهزة المعنية ما تبلغ من عامل توصيل طلبات "مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم" بأنه أثناء استقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب بمنطقة كرداسة، ولدى وصوله فوجئ بعدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بالتعدى عليه بعصا شوم فأحدث إصابته واستولوا منه على الدراجة النارية قيادته، ولاذوا بالهرب.

 

بالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، مقيمين بمنطقة كرداسة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين.

سرقوا الأكل كرداسة النيابة العامة حبس مشاجرة

مواد متعلقة

إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص فى منشأة القناطر

دهس وخطف وسطو مسلح.. تفاصيل ٢٤ ساعة حوادث فى الجيزة

السيطرة على حريق التهم مصنع مراتب فى شبرامنت (صور)

وفاة شخصين في نطاق الهرم و6 أكتوبر

السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى مدينة 6 أكتوبر دون إصابات

الحكم على 12 متهمًا فى واقعة حفل المنصورية.. 3 ديسمبر

سيارة مسرعة تدهس مواطنا على طريق الهرم

إصابة 7 إثر انقلاب ميكروباص فى الهرم

الأكثر قراءة

تعطيل الدراسة ووقف الملاحة.. تحرك سريع من "التنمية المحلية" للتعامل مع الأمطار

مخطط خفى.. تقرير أمريكى يفجر مفاجأة بشأن أهداف إسرائيل فى غزة

موعد إجازة نصف العام 2023.. موعد الترم الدراسي الثاني

دهس وخطف وسطو مسلح.. تفاصيل ٢٤ ساعة حوادث فى الجيزة

عاجل.. حماس تعلن موعد الهدوء في غزة ضمن صفقة تبادل الأسري

نجل نتنياهو يفتح النار على جيش الاحتلال.. ومنظمة إسرائيلية ترد: "اصمت أفضل"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المقاطعة الاقتصادية.. السلاح الفاعل ضد إسرائيل

لواء. محسن الفحام

لماذا الآن.. وماذا بعد؟

محمود خليل

بيّاع «الوظائف»

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

بُعد جديد للمواجهات.. ما تداعيات خطف الحوثيين سفينة شحن إسرائيلية؟

فلسطين: نطالب الأمم المتحدة والصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتهم ووقف التنكيل والتعذيب ضد المعتقلين

الخارجية الإيرانية: فصائل المقاومة تمثل نفسها.. وتتخذ قراراتها وفقًا لمصالح شعوبها