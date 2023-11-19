الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على المتهمين بسرقة دليفرى في كرداسة

حبس
حبس

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ضبط 3 أشخاص؛ لاستدراج دليفرى والتعدى عليه وسرقة دراجته النارية بالجيزة.

تبلغ لمركز شرطة كرداسة بلاغًا من عامل توصيل طلبات مُصاب بجروح وكدمات متفرقة بالجسم بأنه أثناء إستقلاله دراجته النارية لتوصيل طلب ولدى وصوله فوجئ بعدد 3 أشخاص مجهولين يستقلون دراجة نارية قام أحدهم بالتعدى عليه بعصا شوم فأحدث إصابته واستولوا منه على الدراجة النارية قيادته، ولاذوا بالهرب.

أسفرت جهود فريق البحث بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة عن أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وأرشدوا عن الدراجة النارية المستولى عليها بأرض زراعية متاخمة لمحل سكن أحد المتهمين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.

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