ضبط تشكيل عصابى لسرقة رءوس الماشية من المزارع فى كرداسة

تمكن قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الماشية من المزارع، في كرداسة.

وتبيَّن ضبط 5 أشخاص، لـ3 منهم معلومات جنائية؛ لقيامهم بارتكاب واقعة سرقة 7 رءوس ماشية من داخل مزرعة كائنة بدائرة مركز شرطة كرداسة.

وبمواجهتهم، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتصريفهم المسروقات لدى عملائهم 4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، تم ضبطهم.

وقرروا بعلمهم بكون الماشية من متحصلات واقعة سرقة، وأمكن ضبط 3 رءوس ماشية ومبلغ مالي "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، وإخطار اللواء محمود أبو عمرة، مساعد وزير الداخلية عن قطاع الأمن العام، والعرض على النيابة للتحقيق.