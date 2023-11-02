علاقة عاطفية دمرت الحياة.. حبس أم وابنتها قتلا بائع بـ17 طعنة في كرداسة

أمرت نيابة شمال الجيزة بـ حبس أم وابنتها 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهن بقتل بائع وتسديد 17 طعنة في جسده انتقاما منه في كرداسة.

علاقة غير شرعية

واعترفت السيدة وابنتها أمام جهات التحقيق باستدارج الضحية واستقلا معه التروسيكل وفي مكان مهجور قرر التخلص منه انتقامًا منه، لاكتشاف كل منهما أن الشاب يقيم علاقة غير شرعية معهن، فتخلصن منه بتسديد 17 طعنة في جسده، ولاذن بالفرار.

17 طعنة في جسده

وكشفت التحقيقات أن سيدة وابنتها استقلا التروسيكل الخاص بالضحية، وخلال قيادته للسيارة قرر التخلص منه، وألقوا بجثته في مكان مهجور.

كانت البداية يفيد بالعثور على جثة بائع ملقاة على عجلة قيادة تروسيكل، وسط بركة من الدماء.

التحريات

وتوصلت تحريات تبين أن أم وابنتها وضعتا خطة لسرقة بائع كرتون يتعاملان معه، فاستقلن خلفه تروسيكل وخلال قيادته سددتا له 17 طعنة في الظهر والرقبة، لكنه قاومهما واستطاع الهروب حتى توقف في مكان مهجور ولفظ أنفاسه الأخيرة.