حبس ديلر لحيازته "فرش حشيش" بمنشأة القناطر

قررت جهات التحقيق بشمال الجيزة، الخميس، حبس ديلر، ضبط بحوزته 2 فرش حشيش بمنشأة القناطر4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين من التحقيقات، أن المتهم ثبت بحوزته فرشين حشيش، ومبلغ مالي 2000 جنيه، وسلاح أبيض "كتر".

أفادت التحقيقات الأولية أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من مخدر الحشيش استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

وطلبت النيابة إرسال المضبوطات من مخدر الحشيش، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

تمكن قسم شرطة منشأة القناطر، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من الحشيش، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليهما عدة للبيع واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.