الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

كيف يتعامل مريض القلب مع صحته خلال الشتاء؟ طبيب يجيب

د.جمال شعبان
د.جمال شعبان

خلال فصل الشتاء يزداد خوف وتوتر أصحاب مرضي القلب، ودائما ما يتساءلوا عن كيفية الحامية من التعرض للإصابة للمشاكل الصحية الناجمة عن البرد، خاصة أن مرضى القلب لهم وضع خاص خلال الشتاء ولا يفضل لهم البرودة الشديدة.

وقال د.جمال شعبان العميد الأسبق لمعهد القلب إن مرضى القلب لا يحبون الحر ولا البرد الشديد، لذا فهناك مجموعة من النصائح يجب القيام بها خلال هذا الفصل، للوقاية من الإصابة ببعض المشاكل الصحية.

أوضح عميد معهد القلب الأسبق، لـ"الدستور"، أن من ضمن الأمور التى يجب الحرص على القيام بها، البعد عن طلوع السلم حتى لا يتم التعرض لأى مضاعفات ومشاكل صحية ومن الضرورى الابتعاد عن المناقشات التى تضعك فى توتر نفسى وعضلى والابتعاد تماما عن أى  شيء يسبب الإجهاد العضلى.

وتابع شعبان أن من ضمن الامور التي يجب الحرص على القيام بها لكل مريض قلب، خلال فصل الشتاء العمل على رفع كفاءة جهاز المناعة لديه، لتجنب التعرض للإصابة بالإنفلونزا الموسيمية، كما يجب تجنب تناول الأكلات السريعة ومن الأفضل تناول أطعمة صحية كالخضروات والفاكهة والأطعمة الغنية بالألياف.

وشدد عميد معهد القلب الأسبق إلى ضرورة الحرص على الابتعاد عنا لتوتر والقلق قدر المستطاع، بجانب ذلك يجب الحرص على إجراء اختبارات دورية خلال فصل الشتاء وذلك لمتابعة الحالة الصحية والتعامل الفورى فى حال وجود أى مشكلة، إلي جانب ذلك يجب الحرص على عدم الشعور بالبرد والتدفئة قدر المستطاع وعدم الخروج إلا فى الضرورة في حال كانت البرودة شديدة.

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