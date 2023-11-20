الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

هيئة البحر الأحمر تسلم موانئ أبوظبي محطة متعددة الأغراض بـ"سفاجا"

موانئ البحر الأحمر
موانئ البحر الأحمر

تعتزم وزارة النقل وموانئ البحر الأحمر، التابعة لها، تسليم محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحري لإحدى المجموعات العاملة في إدارة وتشغيل الموانئ البحرية بدولة الإمارات خلال الأيام المقبلة، لتولي عمليات الإدارة والتشغيل والصيانة لمدة 30 عامًا، وفقًا للقانون 176 لسنة 2023 من رئيس الجمهورية، ونُشِر في الجريدة الرسمية، حيث نص القانون على إسناد العمل في المحطة لشركة سفاجا لتشغيل المحطات، وهي شركة مساهمة مصرية أسستها مجموعة موانئ أبو ظبي الإماراتية، على أن يبدأ تاريخ هذا العقد مع استلام الأرض.

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يذكر أن وزارة النقل تعمل على تطوير جميع الموانئ، حيث شهد ميناء سفاجا تطويرًا بتكلفة إجمالية قدرها 510 ملايين جنيه، كما تم تطوير ميناء الغردقة البحري بتكلفة 222 مليون جنيه وإنشاء رافع ميكانيكي في ميناء شرم الشيخ بتكلفة 68 مليون جنيه. 

وتم تطوير ميناء نويبع بتكلفة إجمالية 84 مليون جنيه، وزادت طاقته الاستيعابية بنسبة 189%، ولعب هذا الدور الرئيسي في تنفيذ تعليمات القيادة السياسية لتسهيل دخول وخروج السلع الغذائية، وكان له أثر واضح في استقرار الأوضاع المتعلقة بتأمين السلع الغذائية.

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وبشكل عام، تعمل الدولة على تطوير الموانئ وتحويلها إلى "موانئ خضراء"، باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وتطبيق التكنولوجيا التي تقلل من نسب التلوث، لتحسين الأداء البيئي وإزالة أي آثار بيئية خطيرة.

رفــع التصنيــف الدولــى للموانــئ البحريــة المصريــة

وتستهدف استراتيجية النقل البحري المصري 2030 رفع التصنيف الدولي للموانئ البحرية المصرية، وتحويلها إلى موانئ خضراء تستخدم مصادر الطاقة المتجددة، وبها تحكم كامل بالغازات الصادرة منها.

تصدير 20 الف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا أرصفة موانيء الهيئة موانيء وزير النقل وزارة النقل

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