خطة وزارة النقل للبدء فى المرحلة الثالثة والرابعة للقطار الكهربائى "LRT"

تستكمل وزارة النقل تنفيذ المرحلة الثالثة والرابعة للقطار المكهرب ”قطار العاصمة الإدارية" وهو خط قطار سكة حديد خفيف كهربائي لنقل الأفراد، يمر بمحافظات القاهرة والقليوبية والشرقية ليربط بين المدن الجديدة شرق القاهرة (السلام والعبور والمستقبل والشروق وهليوبوليس الجديدة وبدر والعاشر من رمضان والروبيكي وحدائق العاصمة والعاصمة الإدارية).

كما يتقاطع القطار مع الخط الثالث لمترو الأنفاق في محطة عدلي منصور بمدينة السلام، ويتقاطع مع المونوريل في محطة مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية، ومع القطار الكهربائي السريع في المحطة المركزية بالعاصمة الإدارية.

تم افتتاح المرحلة الأولى بإجمالي عدد 11 محطة بالإضافة إلى محطة واحدة من المرحلة الثانية في 3 يوليو 2022.

القطار الكهربائي الخفيف أحد عناصر منظومة النقل النظيف باستخدام الطاقة الكهربائية في مصر

ويعتبر القطار الكهربائي الخفيف أحد عناصر منظومة النقل النظيف باستخدام الطاقة الكهربائية في مصر والتي تتكون من (ترام الإسكندرية، مترو الإسكندرية، مترو القاهرة، المونوريل، القطار الكهربائي الخفيف LRT، القطار الكهربائي السريع، الأتوبيس الترددي BRT) وتقوم وزارة النقل باستكمال المرحلة الثالثة والرابعة لمترو الانفاق حيث انقسمت على مرحلتين بعد الاولى والثانية تم البدء فى الثالثة والرابعة.

المرحلة الثالثة

تمتد المرحلة الثالثة جنوبًا من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع"العين السخنة/مطروح" بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1سطحية" (كاتدرائية الميلاد - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزية.

المرحلة الرابعة

ووافق رئيس الجمهورية علىتنفيذ إمتداد للخط للكتلة السكانية الكبيرة بمدينة العاشر من رمضان" المرحلة الرابعة " بطول 16 كم لخدمة سكان العاشر من رمضان للتنقل بسهولة جنوبًا إلى العاصمة الإدارية وغربًا إلى محطة عدلى منصور التبادلية التى تربط خط القطار الكهربائى مع الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة الكبرى لتكامل ربط وسائل النقل السككى بين مدينة العاشر من رمضان والمدن الأخرى على طول المسار تمتد شمالًا من محطة مدينة المعرفة وحتى محطة مركز المدينة بطول 16.5 كم "7.2 كم مسار علوي و9.3 كم مسار سطحي" بعدد 3 محطات "2 علوية +1 سطحية" (غرب العاشر – العاشر من رمضان – مركز المدينة).

توقيع إتفاقية تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع القطار الكهربائي (السلام - العاصمة الإدارية الجديدة) مع تحالف شركات أفيك الصينية

يحقق مشروع القطار الكهربائي ربط العاصمة الإدارية الجديدة حلم مصر قيادة وشعبًا لتنفيذ أول مدينة عالمية على أرض مصرية والذي تم تخطيطها وتنفيذها لتكون أكبر مركز سياسي واقتصادي رائد بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بمحافظتي القاهرة والجيزة ومنطقة وسط المدينة لتسهيل حركة نقل الركاب بوسيلة نقل أمنة غير ملوثة للبيئة حيث سينقل الخط حوالي 500 ألف راكب يوميًا، يحقق القطار الكهربائي خدمة تبادل الركاب مع الخط الثالث لمترو الإنفاق (عدلي منصور/ جامعة القاهرة) في محطة عدلي منصور والتي يجري حاليًا تنفيذ أعمال تطوير المنطقة حولها لتنفيذ مجمع نقل متكامل الخدمات على مساحة 15 فدان ليتم تبادل الخدمة بين 5 وسائل نقل مختلفة.

مسار المرحلة الثالثة والرابعة

تقدم الاعمال فى المرحلة الثالثة والرابعة

تقدم الاعمال فى المرحلة الثالثة والرابعة