محافظة القاهرة تحصر إزالات تعارضات مشروع القطار الكهربائي بالمنطقة الجنوبية

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود حى حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار رئيس حي حلوان الأجهزة المعنية والتنفيذية بحلوان باستكمال أعمال الحصر للعقارات التي تتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع بمنطقة عرب ابو دحروج بكفر العلو بحلوان.

تشكيل لجان لاستلام المستندات من الأهالي الثابتة ملكية الأراضي

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على تشكيل اللجان المنوطة لاستلام المستندات من الأهالي الدالة على ملكية الأراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم، تمهيدا لسرعة الانتهاء من إعداد جداول التعويضات سواء مالية أو بوحدات سكنية بديلة حتى يتم إنهاء الأمر باقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات ليتوفر لهم حياة مستقرة.

الأعمال تأتي ضمن جهود الدولة لربط المحاور المرورية الجديدة واختصار الرحلة الزمنية الى النصف

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان هذه الأعمال تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لربط المحاور المرورية الجديدة واختصار الرحلة الزمنية إلى النصف، حيث يشمل مسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، والذي يمتد من مرسى مطروح وحتى العين السخنة، بواقع 21 محطة منها 8 محطات للنقل السريع، و13 محطة إقليمية منها حلوان .

يذكر ان القطار الكهربائي السريع، سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة، إلى جانب كونه منظومة ستغطي أنحاء الجمهورية هي شرايين تنمية ستخدم المناطق الزراعية والعمرانية والصناعية الجديدة والقائمة مثل المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو.

تأتي الأعمال في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة وتسهيل كافة التحديات لتنفيذ المشروعات القومية والتي تمثل نقلة حضارية في مستويات الخدمات المقدمة تدعيما لخطة الدولة بتكاتف كافة جهود الاجهزة المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الهدف المنشود لانجاز هذه المشروعات طبقا للمخططات الزمنية

نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار

نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار

نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار

نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار

نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار

نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار

نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار

نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار

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