الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظة القاهرة تحصر إزالات تعارضات مشروع القطار الكهربائي بالمنطقة الجنوبية

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار

تابعت المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جهود حى حلوان بقيادة اللواء حسام طوبار  رئيس حي حلوان الأجهزة المعنية والتنفيذية بحلوان  باستكمال أعمال الحصر للعقارات التي تتعارض مع مسار القطار الكهربائي السريع بمنطقة عرب ابو دحروج بكفر العلو بحلوان.

تشكيل لجان لاستلام المستندات من الأهالي الثابتة ملكية الأراضي 

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية على تشكيل اللجان المنوطة لاستلام المستندات من الأهالي الدالة على ملكية الأراضي والمنازل والوحدات الخاصة بهم،  تمهيدا لسرعة الانتهاء من إعداد جداول التعويضات سواء مالية أو بوحدات سكنية بديلة حتى يتم إنهاء الأمر باقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات ليتوفر لهم حياة مستقرة.

الأعمال تأتي ضمن جهود الدولة لربط المحاور المرورية الجديدة واختصار الرحلة الزمنية الى النصف

 

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية ان هذه الأعمال تأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الدولة لربط المحاور المرورية الجديدة واختصار الرحلة الزمنية إلى النصف، حيث يشمل مسار الخط الأول من القطار الكهربائي السريع، والذي يمتد من مرسى مطروح وحتى العين السخنة، بواقع 21 محطة منها 8 محطات للنقل السريع، و13 محطة إقليمية منها حلوان  .

يذكر ان القطار الكهربائي السريع، سيسهم في خلق الآلاف من فرص العمل للشباب، وتقليل الازدحام المروري والحد من الحوادث وتحقيق مستوى أمان أعلى للركاب وتأثير أفضل على البيئة، إلى جانب كونه منظومة ستغطي أنحاء الجمهورية هي  شرايين تنمية ستخدم المناطق الزراعية والعمرانية والصناعية الجديدة والقائمة مثل المناطق الصناعية في حلوان و15 مايو.

تأتي الأعمال في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتوسع في انشاء شبكة من وسائل النقل الجماعي الاخضر المستدام الصديق للبيئة وتسهيل كافة التحديات لتنفيذ المشروعات القومية والتي تمثل نقلة حضارية في مستويات الخدمات المقدمة تدعيما لخطة الدولة بتكاتف كافة جهود الاجهزة المعنية وتقديم كافة أوجه الدعم لتحقيق الهدف المنشود لانجاز هذه المشروعات طبقا للمخططات الزمنية

نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
نائب محافظ القاهرة خلال متابعتها لإزالة تعارضات القطار
IMG-20231113-WA0063
IMG-20231113-WA0063
IMG-20231113-WA0057
IMG-20231113-WA0057
IMG-20231113-WA0062
IMG-20231113-WA0062
IMG-20231113-WA0060
IMG-20231113-WA0060
القطار الكهربائي حصر تعارضات المهندسة جيهان عبدالمنعم نائب محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

مواد متعلقة

رئيس الوزراء يتابع جهود تطوير المناطق غير المخططة فى محافظة القاهرة

محافظة القاهرة: مستمرون فى مواجهة التعديات على الأراضى الزراعية

الأكثر قراءة

الرسالة الأخيرة.. حماس تنشر فيديو لمجندة محتجزة قتلت فى قصف إسرائيلى على غزة

عاجل.. الأمم المتحدة: نقص الوقود سيوقف العمليات الإنسانية فى غزة "خلال 48 ساعة"

تطورات فقدان ابن الرئيس الإسرائيلى فى غزة

الرئيس التنفيذي للمصرية للاتصالات: نستهدف الحلول التكنولوجية لزيادة ربحية

انخفاض الحرارة والصغرى 20.. "الأرصاد": فرص لأمطار متوسطة على القاهرة الكبرى

بنمو 30%.. 42 مليار جنيه إيرادات "المصرية للاتصالات" خلال 9 أشهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

مجلس النواب الأردني يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

عبدالوهاب داود

فى حضرة «التخلف المقيم»

ماجد حبته

ربط الأسواق الإفريقية

وائل لطفي

أصوات خبيثة من إسرائيل

جمال-أسعد

ماذا تريدون من مصر؟

خالد حريب

مصر فى مؤتمر القمة تطالب بكل الحقوق وليس بعضها

جلال حمام

مصر تدق ناقوس الخطر من جديد

لواء. محسن الفحام

من القاهرة إلى الرياض

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

متحدث الخارجية: معبر رفح مفتوح وإسرائيل تعيق دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

الاحتلال الإسرائيلي يحاصر بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم

الحرب الأولى.. إلى أى مدى تريد إيران بدء حرب شاملة مع إسرائيل؟