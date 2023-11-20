الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ القاهرة يتفقد منافذ بيع السلع والمنتجات بالزاوية الحمراء

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة

تفقد الدكتور حسام فوزي نائب محافظ القاهرة اليوم، أحياء المنطقة الشمالية لمتابعة سير العمل ومتابعة حالة النظافة ورفع كفاءة الشارع.

كما مر على منافذ بيع السلع والمنتجات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية بحى الزاوية الحمراء لمتابعة توافر السلع الغذائية والتأكد من انتظام ضبط الأسعار تنفيذًا لمبادرة رئيس مجلس الوزراء وتوجيهات القيادة السياسية.

وشدد “فوزي” على التصدي والسيطرة على مواجهة غلاء الأسعار وتوفير كافة السلع بكميات تلبى احتياجات المواطنين لرفع المعاناة عن كاهل المواطن.

نائب محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة
نائب محافظ القاهرة خلال جولته المفاجئة
جولات مفاجئة متابعة أسعار السلع الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقه الشمالية محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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