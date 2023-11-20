مصرع تلميذ صدمه أتوبيس أمام مدرسة بأوسيم

تجري جهات التحقيق المختصة بالجيزة تحقيقاتها لكشف ملابسات مصرع تلميذ بالمرحلة الابتدائية صدمه أتوبيس أمام مدرسة، بمنطقة أوسيم في محافظة الجيزة.

وتبين من خلال الفحص بوقوع حادث سير أمام مدرسة بأوسيم، وبالانتقال لمكان الواقعة تبين أنه عقب خروج تلميذ بالمرحلة الابتدائية من المدرسة وعبوره الطريق، صدمه أتوبيس، مما أسفر عن مصرعه متأثرا بالإصابات التي لحقت به.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى العام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه السائق، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال عدد من شهود العيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الحادث للقبض على السائق، وتولت النيابة المختصة التحقيق.