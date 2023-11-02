الخميس 02 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

قرار من النيابة بشأن سائق دهس سيدة فى البساتين

حجز سائق سيارة
حجز سائق سيارة ميكروباص- أرشيفية

قررت نيابة البساتين الجزئية، الخميس،  حجز سائق سيارة ميكروباص، على ذمة التحريات والتحقيقات التى تُجرى في اتهامه بدهس سيدة إثر اصطدامه بها أثناء عبورها الطريق.

وكلفت رجال المباحث بالتحرى حول الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط الحادث، وصرحت بدفن جثة المتوفاة، وتسليمها لذويها.

تبلغ من أحد المستشفيات باستقباله إحدى السيدات، مقيمة بدائرة قسم شرطة المقطم، مصابة باضطراب فى درجة الوعى واشتباه نزيف بالمخ وكسور وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

بالانتقال والفحص، تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" اصطدمت بها حال عبورها الطريق نتج عن ذلك إصابتها المنوه عنها ولاذ قائدها بالفرار تاركًا السيارة بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وعلل هروبه خوفًا من المُساءلة القانونية لعدم حمله ثمة تراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة البساتين الجزئية سائق سيارة ميكروباص دهس سيدة تفريغ كاميرات المراقبة قسم شرطة البساتين إشتباه نزيف بالمخ وكسور

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