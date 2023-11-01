الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حجز صاحب ثلاجة للمجمدات لحيازته أسماكًا فاسدة بالسلام

حبس
حبس

قررت نيابة السلام اليوم حجز مسئول عن ثلاجة تجميد أسماك، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، لإدارته الثلاجة دون ترخيص وترويجه كميات كبيرة من "الأسماك" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وعدم الالتزام بقواعد وشروط الصحة العامة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

txt

ضبط 500 ألف عبوة أدوية وفيتامينات مجهولة المصدر في طنطا


وكشفت التحقيقات أن عثر بداخل الثلاجة على (1،04 طن أسماك مجمدة "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته اعترف بإدارته الثلاجة دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

التحقيقات مستندات الثلاجة أرباح غير مشروعة نيابة السلام

مواد متعلقة

ضبط أدوية مجهولة المصدر في حملات تفتيشية مفاجئة على مستشفيات الزقازيق

الأكثر قراءة

عاجل.. حقيقة سفر شيخ الأزهر إلى رفح وإلقائه كلمة من المعبر

أول تعليق من الفنان صبري عبدالمنعم بعد براءة المتهمين بالنصب عليه

عاجل.. عودة إمام عاشور.. تشكيل الأهلى فى مواجهة صن داونز

مفاجأة سارة.. انخفاض أسعار الأرز الشعير في مصر الأربعاء 1 نوفمبر

فى جولة مع وفد رسمى.. وزير زامبى يشيد بإنجازات العاصمة الإدارية الجديدة (صور)

التصريح بدفن 27 شخصًا من ضحايا حريق الطريق الصحراوى بالبحيرة (بالأسماء)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عكاشة

التصور الغربى لليوم التالى فى قطاع غزة

محمد العسيري

عايز تاكل.. كل من قمحك

ماجد حبته

كلهم فاشلون.. إلا نتنياهو!

حسين دعسة

رسالة من مجاهدى المقاومة الإسلامية فى ‎لبنان إلى المقاومة فى قطاع ‎غزة وفلسطين المحتلة

وائل لطفي

موسم المزايدة على مصر

مدحت بشاى

المثقفون.. وقيادة عجلة الوعى

عبد الرحيم طايع

الكوفية الفلسطينية

محمد الفايدي

من النظام إلى الفوضى

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال يسقط 4 مسيرات وصاروخًا فوق البحر الأحمر

التصعيد فى غزة.. شكرى ووزير خارجية تايلاند يؤكدان ضرورة دخول المساعدات للقطاع

شكرى ووزير خارجية "حكومة الظل" البريطانية يبحثان تطورات التصعيد فى غزة