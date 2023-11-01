حجز صاحب ثلاجة للمجمدات لحيازته أسماكًا فاسدة بالسلام

قررت نيابة السلام اليوم حجز مسئول عن ثلاجة تجميد أسماك، ٢٤ ساعة لحين وصول التحريات الأمنية، لإدارته الثلاجة دون ترخيص وترويجه كميات كبيرة من "الأسماك" منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وعدم الالتزام بقواعد وشروط الصحة العامة غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.



وكشفت التحقيقات أن عثر بداخل الثلاجة على (1،04 طن أسماك مجمدة "جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها).

بمواجهته اعترف بإدارته الثلاجة دون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.