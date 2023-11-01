ضبط 500 ألف عبوة أدوية وفيتامينات مجهولة المصدر في طنطا

تمكنت مديرية التموين بالغربية، بالتعاون مع فرع هيئة الدواء المصرية من ضبط كمية هائلة من الأدوية غير المرخصة في مدينة طنطا، حيث تم العثور على 500 ألف عبوة من أدوية العظام والكالسيوم والفيتامينات، وجميعها مجهولة المصدر، داخل مخزن غير مرخص، وذلك في إطار جهود مكافحة التجارة غير المشروعة في المواد الدوائية.

ووفقًا للتحقيقات الأولية، تم توجيه الحملة المشتركة إلى المخزن بعد تلقي معلومات سرية حول نشاط غير قانوني يتعلق بتخزين وتوزيع الأدوية وعند الوصول إلى الموقع، تم اكتشاف العديد من الصناديق المحملة بالأدوية المشبوهة.

تم تحويل الأدوية المضبوطة إلى فرع هيئة الدواء المصرية لإجراء التحاليل اللازمة والتأكد من جودتها وسلامتها. ومن المرجح أن تكون هذه الأدوية غير مطابقة للمعايير الصحية وتشكل خطرًا على صحة المستهلكين في حالة استخدامها.

وأشارت مديرية تموين بمحافظة الغربية، إلى أن التحقيقات جارية لتحديد مصدر هذه الأدوية وكيفية دخولها إلى السوق بشكل غير قانوني، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين في هذه العملية الغير مشروعة.

وتأتي هذه الحملة ضمن الجهود المستمرة للحكومة المصرية في مكافحة التجارة المزيفة وغير المشروعة في الأدوية، والتي تهدف إلى حماية صحة وسلامة المواطنين، تحذر السلطات المعنية من شراء الأدوية من مصادر غير معروفة أو غير موثوقة، وتدعو الجمهور للإبلاغ عن أي نشاط مشبوه يتعلق بتوزيع الأدوية.