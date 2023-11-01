"الحوار وتعزيز الانتماء".. ندوة للإدارة التعليمية بزفتى في الغربية

نظمت إدارة زفتى التعليمية، التابعة لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الغربية، اليوم لقاءً توعويًا وندوة تحت شعار "الحوار وتعزيز الانتماء" بإشراف وحضور جيهان مصطفى صابر، مدير عام الإدارة التعليمية بزفتى، عبد الوهاب دغش، وكيل الإدارة، جمال حسنى، مدير إدارة الخدمات والأنشطة التربوية، أحمد السعدنى، نقيب المعلمين بزفتى، وأشرف يونس، مدير إدارة الجودة.

وشهدت الندوة حضور الدكتور محمد عبدالرحمن عطية، مدرس بكليات اللغات والترجمة ومشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والدكتور كريم على الدعبوسي، مدرس بكليات اللغات والترجمة ومشرف بمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، وقدم الندوة فريد جاد الله، مدير إدارة التدريب بزفتى.

واستهدفت الندوة التي أقيمت بمقر نقابة المعلمين بزفتى، طلاب المرحلة الثانوية للتعليم العام والفني، وأعضاء اتحاد الطلاب بزفتى، ورؤساء الأقسام والموجهين الأوائل بالإدارة، مجلس أمناء الإدارة، التربية الاجتماعية، مجلس الرواد، مديري المراحل، فريق الدعم النفسي، توجيه الصحافة بالإدارة، أعضاء التدريب بالإدارة.

بدأت الندوة بالسلام الجمهوري، ثم تناولت عددًا من المحاور الأساسية، منها تعريف مرصد الأزهر الشريف، ودوره في مكافحة التطرف، مكافحة التطرف الديني، كيفية الابتعاد عن شرك الاستقطاب من الجماعات المتطرفة، كيفية مواجهة الشائعات، ضرورة اختيار قدوة حسنة من المجتمع، وليس من خارجه للاقتداء بها، ورأى الأزهر الشريف في القضية الفلسطينية ورفضه التام لتهجير الفلسطينيين وحقهم في العيش داخل دولتهم المستقلة ذات السيادة.

يأتي ذلك في إطار ما تقوم به محافظة الغربية من استكمال البرنامج التوعوي لأبناء المحافظة، بالتنسيق مع مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، بهدف تعزيز روح الولاء والانتماء والتصدي للشائعات والمعلومات المغلوطة وخاصة لدى الشباب.

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