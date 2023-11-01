3150 مشروعا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر بالغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، بقيادة المحاسب أحمد حمدى عبدالمتجلى، إحدى الجمعيات الخيرية الكبرى في تسليم عدد 3150 مشروعًا تنمويا لأصحاب المشروعات متناهية الصغر من الشباب والأسر الأولى بالرعاية من أبناء المحافظة، منذ بدء عمل الجمعية إلى الآن، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة.

مشاريع التمكين الاقتصادى تعمل على الحد من البطالة



وأكد مدير مديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، أن مشاريع التمكين الاقتصادى تعمل على الحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التي تشهدها الدولة في شتى المجالات، مؤكدا على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدني من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أنه جرى اختيار الحالات المستحقة من خلال مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة، بهدف إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر كمساهمة من الجمعية فى النهوض بهذه الأسر، وخلق مصدر دخل دائم لها، يضمن لها تنمية مستمرة وتوفير فرص عمل للشباب.

وأشار إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة الغربية التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة، حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة الغربية تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.