الأربعاء 01 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي paper الملحق الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وكيل "تعليم الغربية" يُتابع انتظام الدراسة مع مديري الإدارات

تعليم الغربية
تعليم الغربية

عقد المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعا بمركز التنمية المهنية بطنطا، بحضور مدير عام الشؤون التنفيذية، مدير عام التعليم العام، ومدير إدارة الأمن، ومديري عموم الإدارات التعليمية العشر، ومديري المدارس من خريجي المبادرة الرئاسية، وذلك لمتابعة العملية التعليمية، ومناقشة الخطوات القادمة للاستفادة من مديري المدارس خريجي المبادرة الرئاسية، تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وطارق رحمي، محافظ الغربية.

وفي بداية الاجتماع، رحب وكيل الوزارة بالحضور، مؤكدا أنه تم تخريج الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لاختيار 1000 مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين، على مستوى الجمهورية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، حيث تم منح من اجتاز منهم هذا البرنامج، دبلومة في القيادة التربوية والأمن القومي، مشيرا إلى أن هؤلاء المديرين هم باكورة التغيير المنشود في إدارة المدارس والارتقاء بأدائها.

كما ناقش وكيل الوزارة تأهيل المدارس التى ستشهد تعيين المديرين من خريجي المبادرة الرئاسية، وسرعة توزيعهم فى مدارس الغربية، فور إصدار الوزارة قرارات التعيين لهم، وتقديم كافة سبل الدعم لهم من جانب مديري عموم الإدارات التعليمية.

وأوضح “حسن” أن هؤلاء المعلمين تم تدريبهم من خلال جهة معنية، بأعلى المعايير العلمية والفنية لانتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديري المدارس، وذلك بعد اجتيازهم للتدريب والتأهيل الشامل والذي يتناسب مع طبيعة عملهم، ومؤكدا أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

تعليم الغربية يعقد اجتماعا بمديري عموم الإدارات التعليمية ومديري المدارس تنفيذا لتوجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وطارق رحمي محافظ الغربية

مواد متعلقة

جامعة طنطا تستضيف النسخة الثانية من الندوة الطبية الاجتماعية الدينية (صور)

محافظ الغربية يُتابع حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية (صور)

محافظ الغربية يتابع جاهزية محطات مدينة طنطا لمواجهة الطوارئ والأزمات

محافظ الغربية يتفقد جراجات حى أول وثانٍ طنطا لصيانة المعدات الهندسية

رفع 135 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة فى حملة نظافة بكفر الزيات

محافظ الغربية: حظر بيع مواد البناء إلا بموجب تصريح رسمي

محافظ الغربية: التصدى بكل حزم للتعدى على الأراضى الزراعية

ضبط أصحاب 6 مخابز استولوا على دقيق مدعم في 3 مراكز بالغربية

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الأزهر الشريف بشأن مجزرة جباليا التى ارتكبها الكيان الصهيونى الإرهابى

عاجل| بوليفيا تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل: "ترتكب جرائم ضد الإنسانية"

عاجل.. تفاصيل فتح معبر رفح البرى غدًا لاستقبال الجرحى الفلسطينيين

قمة عربية طارئة فى الرياض لبحث العدوان الإسرائيلى على فلسطين

عاجل.. المقاومة الفلسطينية: دمرنا 22 آلية عسكرية إسرائيلية بقذائف الياسين

حفل الكرة الذهبية بتوقيت القاهرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

إعادة تدوير هلاوس التهجير

وائل لطفي

الزحف على سيناء

إبراهيم داود

حاسم وواضح وصريح ونقى

محاسن السنوسي

"سيناء" نحميها بالتعمير.. ونفديها بأرواح الملايين إن لزم الأمر

خالد حريب

صلاة الوز الأخضر على القناة من سيناء

لواء.حمدى البطران

سيناء فى فكر الرئيس

محمد رفعت

سيناء التى فى قلب الرئيس وعقله!

وائل لطفي

إرادة صلبة وضغوط مضجرة!

صور

الرئيس السيسى يفتتح المعرض الدولى السنوى للصناعة

"الهلال الأحمر المصرى" تجهز مئات الأطنان من المساعدات لغزة

فتح معبر رفح.. والمساعدات تتحرك إلى قطاع غزة

محطة تل أبيب

المزيد

مصر تدين بأشد العبارات الاستهداف الإسرائيلى اللا إنسانى لمخيم جباليا

وزير الخارجية ومفوض عام "أونروا" يبحثان تطورات الوضع فى غزة

نتنياهو يعين الرئيس السابق للموساد فى منصب "مبعوث لمهام خاصة"