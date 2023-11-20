وزير التنمية المحلية: استمرار رفع حالة التأهب القصوى فى المحافظات بسبب الأمطار

شهدت المحافظات طقسًا غير مستقر خلال الساعات القليلة الماضية، وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من احتمالية سقوط أمطار متباينة بين غزيرة وخفيفة على عدد من المحافظات.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية عن رفع حالة التأهب القصوى في كل المحافظات، تحديدًا المتوقع أن تشهد هطول أمطار حسب بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

ويتابع اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على مدار الساعة جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في التعامل مع موجة الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار التى تتعرض لها بعض محافظات الجمهورية خلال الساعات الماضية وفقًا لتقارير الهيئة العامة للأرصاد الجوية وخرائط الطقس من وزارة الموارد المائية والرى.

وتلقى اللواء هشام آمنة تقريرًا مفصلًا من غرفة العمليات المركزية وإدارة الأزمات بالوزارة بشأن مستجدات الوضع وجهود المحافظات التي تعرضت لموجة الطقس السيئ في عمليات شفط تراكمات وتجمعات مياه الأمطار، لعدم التأثير على حركة سير المواطنين.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات

ووجه وزير التنمية المحلية باستمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ فى المحافظات التى من المتوقع أن تشهد حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وسقوط الأمطار الغزيرة خلال هذا الأسبوع ومن بينها الإسكندرية والبحيرة ومطروح ودمياط وبعض المحافظات الساحلية الأخرى.

استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة

كما طالب اللواء هشام آمنة بضرورة استمرار المتابعة الميدانية لجاهزية بالوعات الصرف الصحي والمعدات الخاصة بالأمطار والأطقم العاملة عليها، والقيام بأعمال مراجعة الإنارة وأعمدة الكهرباء على الطرق الرئيسية والفرعية بنطاق المحافظات، موجها غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات على مدار الساعة مع غرف العمليات لسرعة التعامل مع أي أحداث طارئة بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء.