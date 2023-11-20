الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

هآرتس: حكومة نتنياهو ستقبل بتولى السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة

نتنياهو
نتنياهو

قال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون، إن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ستدعم في نهاية المطاف تولي السلطة الفلسطينية السيطرة على قطاع غزة رغم الرفض الحالي لهذا الأمر، وذلك وفق صحيفة هآرتس العبرية.

مستقبل إدارة قطاع غزة 

وتعتقد إدارة بايدن أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والحكومة الإسرائيلية سيوافقان على أن تتولى السلطة الفلسطينية في نهاية المطاف السيطرة على غزة ما بعد الحرب، إذا تم إجراء تغييرات محددة في السياسة، وفقًا لمسئولين أمريكيين وإسرائيليين بحسب صحيفة هآرتس العبرية.

ووفقا لصحيفة هآرتس يعتقد المسئولون الأمريكيون أن موقف حكومة نتنياهو تجاه السلطة الفلسطينية سوف يخفف إذا وافقت على وقف العمل ضد إسرائيل في الهيئات الدولية.

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وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن مقتل المدنيين في مدارس غزة وعمليات الإخلاء الكبيرة من مستشفى الشفاء، هي أفعال تتعارض مع الحماية الأساسية التي يوفرها القانون الدولي للمدنيين.

وأضاف "تورك" وفقا لشبكة سي إن إن CNN "يجب التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز بين المدنيين والمسلحين عند تنفيذ الهجمات"، لافتا إلى أن عدم الالتزام بهذه القواعد قد يشكل جرائم حرب.

ووصف مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان أحداث اليومين الماضيين في غزة، بأنها مروعة، قائلا إنها لا تصدق.

وأضاف أن مئات الأشخاص فروا من مستشفى الشفاء في غزة وشوهدوا متجهين جنوبًا، لكنه حذر قائلًا: "لا يوجد مكان آمن في غزة".

وتابع: "في خان يونس بجنوب غزة قام الجيش الإسرائيلي بإلقاء منشورات، يطلب فيها من السكان الذهاب إلى ملاجئ غير محددة، لكنه شدد على أنه بغض النظر عن التحذيرات، فإن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا.

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