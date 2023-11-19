رفضًا لدعم إسرائيل وتكميم الأفواه.. الاستقالات تضرب الصحف الأمريكية

تتوالى استقالات كتاب وصحفيين وإعلاميين بارزين في الصحف ووسائل الإعلام الأمريكية بسبب موقف الإدارة الأمريكية من الحرب في غزة، ورفضًا لدعم واشنطن المطلق لقوات الاحتلال الإسرائيلي، بجانب رفض سياسة تكميم الأفواه التي تتبعها هذه الصحف ووسائل الإعلام تجاههم بسبب موقفهم الرافض للحرب.

أبرز استقالات الصحف الأمريكية بسبب حرب غزة

استقالة آن بوير من نيويورك تايمز

وكان آخر هذه الاستقالات "آن بوير" كاتبة الشعر في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، فقد كتبت آن بوير في منشور لها بشأن تركها للصحيفة البارزة "استقلت من منصب محررة الشعر في مجلة نيويورك تايمز، فقد قاوم الفلسطينيون خلال عقود من الاحتلال والتهجير القسري والحرمان والمراقبة والحصار والسجن والتعذيب"، وذلك وفقًا لشبكة فوكس نيوز.

وأكدت آن بوير أن الحرب التي تشنها إسرائيل بدعم من الولايات المتحدة ضد شعب غزة ليست حربًا لأحد، فليس هناك أمان فيها أو منها، لا لإسرائيل، ولا للولايات المتحدة أو أوروبا، وخاصة للشعب اليهودي، فهي افتراءات من يزعمون كذبًا أنهم يقاتلون باسمهم وربحها الوحيد هو الربح القاتل لمصالح النفط ومصنعي الأسلحة.

استقالة جازمين هيوز من نيويورك تايمز

كما استقالت أيضًا من "نيويورك تايمز" الكاتبة جازمين هيوز، حيث وقعت على رسالة مفتوحة تعلن فيها عن أن إسرائيل مذنبة بارتكاب "الفصل العنصري والإبادة الجماعية"، بينما رأت المجلة الأمريكية أن الرسالة انتهاك لسياسات الاحتجاج العام للصحيفة.

استقالة جيمي لورين كيليس من نيويورك تايمز

وأعلن جيمي لورين كيليس، الكاتب في "نيويورك تايمز" عن استقالته بعد توقيعه على نفس الرسالة، وقال على موقع X، تويتر سابقًا "لم يطلب مني أحد الرحيل، لقد كان قرارًا شخصيًا بشأن نوع العمل الذي أريد أن أكون قادرًا على القيام به".

وتابع "كانت المصادر تطلب مني بشكل متزايد الرد على ما فهموه على أنه تغطية رديئة للمتحولين جنسيًا وإسرائيل، وعلى الرغم من أنني أحب المحررين الذين أعمل معهم، وأشعر دائمًا بالدعم منهم، إلا أنني قررت في نهاية المطاف أن المؤسسة تأخذ مني أكثر مما تعطيني".

استقالة ديفيد فيلاسكو من مجلة Artforum

ووفقًا لما نقلته صحيفة الجارديان البريطانية، تم إجبار ديفيد فيلاسكو رئيس تحرير مجلة Artforum على الإقالة بعد أن نشرت المجلة رسالة مفتوحة مناهضة للحرب الإسرائيلية.

وقال: "ليس لدىّ أي ندم، أشعر بخيبة أمل، لأن المجلة التي دافعت دائمًا عن حرية التعبير وأصوات الفنانين خضعت للضغوط الخارجية".

استقالة نان جولدين من مجلة Artforum

وفقًا لما نقلته صحيفة نيويورك تايمز، فقد قدم المصور الأمريكي استقالته بعد إقالة فيلاسكو، وقال "لم أعش مثل هذه الفترة ويتم وضع الأشخاص على القائمة السوداء، الناس يفقدون وظائفهم".

استقالة مايكل آيسن من مجلة eLife

كما أقيل مايكل آيسن وهو يهودي أيضًا، من منصبه كرئيس تحرير لمجلة eLife.

وكتب آيسن على حسابه على موقع تويتر سابقًا: "لقد تم إبلاغي بأنه سيتم استبدالي بصفتي رئيس تحرير بسبب إعادة تغريد مقال تدعو إلى النظر إلى حياة المدنيين الفلسطينيين".