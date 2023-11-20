منتخب البرتغال يهزم أيسلندا فى ختام مشواره بتصفيات يورو 2024

فاز منتخب البرتغال على ضيفه الأيسلندي بهدفين دون مقابل، الأحد، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية “ يورو 2024”.

وتقدم منتخب البرتغال في النتيجة عن طريق برونو فيرنانديز في الدقيقة 37، قبل أن يضيف ريكاردو هورتا الهدف الثاني في الدقيقة 66.

ونجح منتخب البرتغال، الذي ضمن التأهل للنهائيات التي ستقام في ألمانيا صيف العام المقبل، في إنهاء التصفيات بالعلامة الكاملة، حيث حقق الفوز في جميع مبارياته العشر التي خاضها بالتصفيات، لينهيها في المركز الأول بالمجموعة برصيد 30 نقطة.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد منتخب أيسلندا عند عشر نقاط في المركز الرابع.

وضمن منافسات المجموعة ذاتها، فاز منتخب سلوفاكيا الذي ضمن التأهل للنهائيات رفقة البرتغال، على مضيفه منتخب البوسنة والهرسك بهدفين مقابل هدف

منتخب البوسنة كان البادئ بالتسجيل بهدف عكسي سجله باتريك هروشوفسكي لاعب سلوفاكيا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 49، لكن زميله روبرت بويجينك أدرك التعادل في الدقيقة 52، وفي الدقيقة 71 سجل لوبومير شاتكا الهدف الثاني للمنتخب السلوفاكي.

ورفع منتخب سلوفاكيا رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد البوسنة عند تسع نقاط في المركز الخامس وقبل الأخير.

وفي مباراة أخرى، فاز منتخب لوكسبمورج على مضيفه منتخب ليختنشتاين بهدف دون مقابل، وسجل جيرسون رودريجز هدف المباراة الوحيد لمنتخب لوكسمبورج في الدقيقة 69.