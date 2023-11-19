الإثنين 20 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أمين سر حركة فتح بمصر لـ"القاهرة الإخبارية": الفكر الإسرائيلي يرفض قيام دولة فلسطينية

الدكتور محمد غريب
الدكتور محمد غريب

أكد أمين سر حركة فتح في مصر الدكتور محمد غريب، أننا لا نريد مسكنات إزاء ما يحدث في غزة بل نريد حلا جذريا، جاء ذلك في تصريحات خاصة للقاهرة الإخبارية.

وأضاف أمين سر حركة فتح في مصر، أن المظاهرات المؤيدة لوقف الحرب على غزة نتائجها مهمة، مؤكدًا أن هناك مأساة في العالم بسبب سياسة الكيل بمكيالين وإسرائيل تتمادى في عدوانها على الشعب الفلسطيني.

وأشار غريب، إلى أن العالم الغربي يتسابق لحماية إسرائيل خلال حرب غزة، مضيفًا أن قيام إسرائيل فكرة غربية ووعد بلفور لم يخرج إلا بدعم أمريكي بحت.

ونوه أمين سر حركة فتح في مصر للقاهرة الإخبارية، أن الفكر الإسرائيلي يرفض قيام دولة فلسطينية، وهذا ما نشاهده من قصف ممنهج على المنازل والمستشفيات والمؤسسات الدولية.

أمين سر حركة فتح في مصر القاهرة الإخبارية الفكر الإسرائيلي الدكتور محمد غريب غزة

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