الإثنين 20 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مرتديا الشال الفلسطيني.. الدكتور جودة عبدالخالق في ضيافة قصواء الخلالي

جودة عبد الخالق المفكر
جودة عبد الخالق المفكر الإقتصادي

قال الدكتور جودة عبد الخالق المفكر الاقتصادي، إن علينا أن ننتبه لسيناء، بسبب مخططات الكيان الإسرائيلي، مشيرًا إلى أنه لا يجب أن تكون سيناء خالية من السكان.

وأضاف جودة عبد الخالق، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء" والمذاع على فضائية cbc، أنه لابد أن نفرق بين حماس بين قوة وطنية فلسطينية، وامتدداها لجماعة الإخوان، مشيرًا إلى أن هناك من الاستراتيجيات الإسرائيلية سقطت في غزة.

تفاصيل برنامج "في المساء مع قصواء":

برنامج "فى المساء مع قصواء" يذاع على شاشة cbc، من الساعة 9 مساءً، تقدمه وتترأس تحريره الإعلامية والكاتبة قصواء الخلالى.

تناقش قصواء، أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل كان يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع، ليتجدد خلاله الاهتمام المتزن بالشأن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي.

الشال الفلسطيني الدكتور جودة عبد الخالق قصواء الخلالي في المساء مع قصواء الكيان الاسرائيلي

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