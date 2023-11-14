الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالسند يمامة: مهموم ومشغول بقضايا الوطن منذ تخرجى فى الجامعة

عبد السند يمامة
عبد السند يمامة

قال المرشح الرئاسي في الانتخابات القادمة الدكتور عبدالسند يمامة، أني مهموم ومشغول بقضايا الوطن منذ تخرجي من الجامعة.

وأشار المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، خلال لقاء خاص ببرنامج "في المساء مع قصواء" المذاع على فضائية cbc، إلى أن أول كتابي في حياتي كان عن جدوى محكمة العدل العربية.

وأضاف يمامة، أنه يمارس مهنة المحاماة منذ 50 عامًا، ولم يكتب لي أحد حرفًا في مذكراتي ومرافعاتي خلال هذه الفترة.

تفاصيل برنامج "في المساء مع قصواء":

برنامج "فى المساء مع قصواء" يذاع على شاشة cbc، من الساعة 9 مساءً، تقدمه وتترأس تحريره الإعلامية والكاتبة قصواء الخلالى.

تناقش قصواء، أهم القضايا المحلية، والدولية، بالمتابعة والبحث والتحليل، في "توك شو" مسائي شامل كان يحظى بمتابعة كبيرة وتفاعل جماهيري واسع، ليتجدد خلاله الاهتمام المتزن بالشأن السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي.

عبد السند يمامة المرشح الرئاسي في الانتخابات المرشح الرئاسي عبد السند يمامة في المساء مع قصواء المساء مع قصواء

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