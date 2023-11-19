الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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إعلام إسرائيلى يكشف تفاصيل صفقة تبادل المحتجزين لدى حماس

المحتجزين لدى حماس
المحتجزين لدى حماس

نقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن إعلام إسرائيلي، أن صفقة المحتجزين ستكون على مرحلتين في الأولى، ستفرج حماس عن 50 امرأة وطفلًا مقابل 5 أيام تهدئة.

وأشار الإعلام الإسرائيلي إلى أنه خلال أيام التهدئة ستعمل حماس على تحديد مواقع المحتجزين غير الموجودين لديها.

وكشف أن حماس طلبت إدخال 400 شاحنة مساعدات ووقود إلى مستشفيات غزة والمخابز يوميًا.

كانت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، أعلنت أن الاحتلال الإسرائيلي هو من يعطل صفقة تبادل المحتجزين، وفقًا لقناة القاهرة الإخبارية.

الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قال إنه يجب التوصل إلى هدنة إنسانية فورية تؤدي إلى وقف إطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن إطلاق سراح جميع المحتجزين في غزة أولوية مطلقة لفرنسا، مشددًا على ضرورة أن تصل المساعدات الإنسانية إلى غزة بسرعة وبشكل آمن.

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