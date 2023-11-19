السفير جمال بيومى لـ"إكسترا نيوز": جيل إسرائيل الحالى تربى على العدوان والقتل

قال السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن ما يحدث في غزة شيء مؤلم وتنفطر قلوبنا أمام الشاشات وهي تعرض مشاهد القصف والقتل المتعمد للكيان الصهيوني.

وأكد مساعد وزير الخارجية الأسبق، خلال مداخلة هاتفية لقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر لم تدخر جهدًا في دعم الشعب الفلسطيني، بل وكشفت الستار عن جرائم إسرائيل وكشف الدول الداعمة للكيان الصهيوني.

وأشار بيومي إلى أن إسرائيل في حالة عداء دائم لكل جيرانها وشركائها، مضيفًا أن إسرائيل تحكم بواسطة أحزاب ضعيفة ومتطرفة، الأمر الذي يجعلنا نشاهد مثل هذه المشاهد من العنف.

ونوه مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن جيل إسرائيل الحالي تربى على العدوان والقتل، حيث إن الغرض من إنشاء إسرائيل هو تفتيت الشرق الأوسط.