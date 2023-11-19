الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ اقتصاد: مصر من الدول الأقل تأثرا بارتفاع الأسعار والتضخم

ماجد عبد العظيم
ماجد عبد العظيم

أكد الدكتور ماجد عبد العظيم، أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، أن مصر تشهد تحسنا في أداء اقتصادها مقارنة بالعديد من الدول العربية والعالمية.

وأوضح عبد العظيم، في حوار هاتفي مع برنامج "صالة التحرير"، الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى على قناة "صدي البلد"، أن معدلات التضخم في مصر تراجعت بنسبة 38.1 في المئة، وأن الاستثمارات الأجنبية زادت بفضل الاستقرار الأمني والاقتصادي.

 وأشاد أستاذ الاقتصاد بجامعة المستقبل، بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحقيق النمو والتنمية.

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