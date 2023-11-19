الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزارة الشباب: انطلاق البرنامج القومي لإعداد مدربين في نسخته الأولى

اجتماع وزير الشباب
اجتماع وزير الشباب والرياضة

أطلقت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية للتعليم المدني "الإدارة العامة للتعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية"، بالتعاون مع الحكومة الألمانية من خلال  الوكالة الألمانية للتعاون الدولي " GIZ "، فعاليات  المجموعة الثانية من البرنامج القومي لإعداد مدربين  حول « التعلم بالنمذجة »، بأحد فنادق القاهرة،  بمشاركة 20 شابًا وشابة.

جاء ذلك ضمن تنفيذ مشروع تكافؤ الفرص والتنمية الاجتماعية EOSD بتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي ؛ وزير الشباب والرياضة.

وترتكز فعاليات البرنامج التدريبي حول:" كيفية  اكتساب المعرفة والإدراك والشعور بمفاهيم الدمج والمشاركة والمساواة بالصور المختلفة داخل المجتمع،  رفع الوعي بالآثار المترتبة على غياب تطبيق مفاهيم الدمج والمشاركة والمساواة، اكتساب مهارات التواصل والعمل الجماعي والدعوة والتعامل مع الاختلافات وذلك من خلال استراتيجيات تعلم حديثة "التعلم بالنمذجة" باستخدام نموذج محاكاة اللوتس الذي يهدف إلى طرح مجموعة من الافتراضات واستخدامها لمحاولة كسب المزيد من المفاهيم ".

جاء ذلك بحضور إيمان عبدالجابر، وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية للتعليم المدني، الدكتور محمد غنيم مدير عام التعليم المدني وتأهيل الكوادر الشبابية، إميل إسحق، مسئول التنفيذ وعدد من القيادات الوزارة.

الكوادر الشبابية الإدارة العامة للتعليم المدني وزارة الشباب والرياضة الحكومة الألمانية وزير الشباب والرياضة

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