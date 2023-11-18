السبت 18 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

وزير الشباب يهنئ محمد ياسين بفضية كأس العالم لسيف المبارزة للناشئين بجورجيا

محمد ياسين
محمد ياسين

تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بالتهنئة القلبية إلى لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة محمد ياسين والاتحاد المصري للسلاح، علي تحقيق فضية منافسات كأس العالم للناشئين، المُقامة حاليًا في جورجيا.

ويشارك منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة للناشئين، بقائمة تضم كل من، محمد ياسين ومحمود السيد وإسلام أسامة ويوسف شامل وبدرالدين الجزيري، تحت قيادة فنيًا الدكتور السيد سامي.

وحصل محمد ياسين لاعب منتخب مصر لسيف المبارزة على فضية منافسات كأس العالم للناشئين، المقامة حاليًا في جورجيا خلال يومي 18 و19 نوفمبر الجاري.

وخاض ياسين مباريات قوية في البطولة حيث فاز في 5 مباريات من أصل 6 في دور المجموعات ليتأهل لدور الـ128.

وفاز ياسين في دور الـ 128 على بطل رومانيا بنتيجة 15-6 قبل أن يحقق الفوز على بطل ألمانيا في دور الـ64 بنتيجة 15-5.

وفي دور الـ32 فاز ياسين على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-6 قبل أن يكتسح بطل المجر بنفس النتيجة في دور ثمن النهائي.

وواصل ياسين تألقه وفاز على بطل أوكرانيا بنتيجة 15-5 في ربع النهائي قبل أن يتفوق على بطل إيطاليا بنتيجة 15-12 في نصف النهائي قبل أن يخسر بصعوبة من بطل المجر في النهائي بنتيجة 15-13.

ويشارك منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة ناشئين، بقائمة تضم كل من، محمد ياسين ومحمود السيد وإسلام أسامة ويوسف شامل وبدرالدين الجزيري، تحت قيادة فنيًا د. السيد سامي.

وانطلقت البطولة صباح اليوم بمنافسات الفردي بمشاركة 182 لاعبا، بينما يشارك في منافسات الفرق 19 دولة.

وأطلق الدكتور أشرف صبحي ورش عمل وجلسات منتدى شباب الدلتا في نسخته الثانية على مستوى ١١ محافظة، والذي ينفذه الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، والإدارة المركزية لتمكين الشباب والإدارة المركزية لمراكز الشباب ووحدة السياسات، بالتعاون مع الكيان الشبابي سند شباب الدلتا، عبر تقنية الاتصال المرئي، بعد إطلاقه رسميًا في ٥ نوفمبر الجاري، بمركز الابتكار الشبابي والتعلم بالقاهرة.

الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي صبحي محمد ياسين محمود السيد

الأكثر قراءة

«السياحة»: عودة الحجوزات الخارجية.. وتأثير الحرب «طفيف» حتى الآن

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

آلاف الإسرائيليين يتظاهرون فى تل أبيب لإيقاف الحرب على غزة

الأزهر للفلسطينيين: لا تيأسوا فإن ثأركم عند الله وهو الغالب الذى لا يقهر

مصر تطلق أكبر قافلة مساعدات إنسانية شاملة لأهالى غزة

حماس: فقدنا الاتصال بمجموعات مكلفة بحماية المحتجزين الإسرائيليين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

أحمد الصغير

هى أشياءٌ لا تُشترى..!

جلال حمام

نتنياهو.. الرجل الخطأ فى المكان الخطأ

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سقوط أكاذيب إسرائيل حول «أسلحة حماس» فى مستشفى «الشفاء»

أهالى المحتجزين الإسرائيليين لدى "حماس" يعتصمون خارج مكتب نتنياهو

مصر تدين القصف الإسرائيلى لمدرسة الفاخورة بغزة: جريمة حرب تقتضى التحقيق والمحاسبة