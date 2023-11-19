الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: نشكر مصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية

قال يان إيجلاند، الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين، إن المناطق السكنية في غزة تتعرض للقصف المستمر ولا مكان آمنا في القطاع.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "نشكر مصر على جهودها في إدخال المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح".

وأوضح أن هناك اتفاق مع الهلال الأحمر المصري الذي يبذل جهودا كبيرة لإدخال المساعدات إلى غزة، مطالبا بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، إذ أن العديد من الأطفال الفلسطينيين الأبرياء يموتون جراء القصف الإسرائيلي.

وتابع: "نواجه صعوبات كبيرة في التواصل مع المواطنين والمنظمات في غزة جراء الحصار الإسرائيلي وانقطاع الاتصالات".

وواصل الأمين العام للمجلس النرويجي للاجئين: "النازحون في قطاع غزة يحتاجون إلى المساعدات اللازمة.. ومن الضروري وقف القتال".