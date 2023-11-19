الحوثيون يطالبون الدول بالابتعاد عن أي نشاط مع السفن الإسرائيلية: ستكون هدفا لنا

قال الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن القوات اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفقا لتعاليم الدين الإسلامي.

وجدد خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، تحذير الحوثيين لكافة السفن التابعة لإسرائيل، أو تتعامل معهم، أنها سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية.

وأهاب بكل الدول بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية، أو المملوكة لإسرائيليين.

وأكد الناطق العسكري باسم الحوثيين، استمرار تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويوقف جرائمه البشعة.

وأشار الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إلى أنهم قاموا بعملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية.

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