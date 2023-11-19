الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الحوثيون يطالبون الدول بالابتعاد عن أي نشاط مع السفن الإسرائيلية: ستكون هدفا لنا

العميد يحيى سريع
العميد يحيى سريع

قال الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن القوات اليمنية تتعامل مع طاقم السفينة الإسرائيلية وفقا لتعاليم الدين الإسلامي.

وجدد خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية، تحذير الحوثيين  لكافة السفن التابعة لإسرائيل، أو تتعامل معهم، أنها  سوف تصبح هدفا مشروعا للقوات المسلحة اليمنية.

وأهاب بكل الدول بالابتعاد عن أي عمل أو نشاط مع السفن الإسرائيلية، أو المملوكة لإسرائيليين.

وأكد الناطق العسكري باسم الحوثيين، استمرار تنفيذ العمليات العسكرية ضد العدو الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ويوقف جرائمه البشعة.

وأشار الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إلى أنهم قاموا بعملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية.

اقرأ أيضًا:

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل سيطرة الحوثيين على سفينة إسرائيلية

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

الاحتلال فقد ربع آلياته العسكرية.. مفاجأة عن خسائر إسرائيل في معركة غزة

الحوثيين ع طاقم السفينة الإسرائيلية طاقم السفينة الإسرائيلية القاهرة الإخبارية السفن الإسرائيلية

مواد متعلقة

الاحتلال فقد ربع آلياته العسكرية.. مفاجأة عن خسائر إسرائيل فى معركة غزة

"الصحة الفلسطينية": 12415 شهيدًا بغزة والضفة منذ بداية العدوان الإسرائيلى

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

مملوكة جزئيًا لشركة إسرائيلية.. خريطة توضح مسار السفينة التى هاجمها الحوثيون

الحوثيون يعلنون استهداف 3 أنواع من السفن الإسرائيلية

"القاهرة الإخبارية" تكشف تفاصيل سيطرة الحوثيين على سفينة إسرائيلية

"كل 10 دقائق يسقط طفل شهيد".. تصريحات مندوب فلسطين لـ"القاهرة الإخبارية"

مؤتمرات حاشدة للتحالف الوطني للعمل الأهلي بالمحافظات لتأييد ودعم الرئيس السيسي

الأكثر قراءة

الحوثى يعلن الاستيلاء على «سفينة إسرائيلية».. ويكشف عن مصير الطاقم

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

"الدستور" تلتقي أسر ضحايا عقار بورسعيد المنهار (فيديو)

هل تنتهي أزمة الدولار في مصر قريبا؟.. خبير اقتصادي يجيب (فيديو)

أسرتان تحت الأنقاض.. سقوط عمارة سكنية بحى الشرق ببورسعيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

اشترى المصرى

محمد العسيري

لماذا تبنى الدولة كل هذه المساكن؟!

ماجد حبته

مبادرات جديدة للسلام؟!

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن فى الواشنطن بوست.. أمام تحدى بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة