الحوثيون: سيطرنا على سفينة إسرائيلية وتم اقتيادها للسواحل اليمنية

قال الناطق العسكري باسم الحوثيين، العميد يحيى سريع، إن قواتنا البحرية نفذت عملية عسكرية كان من نتائجها الاستيلاء على سفينة إسرائيلية واقتيادها للسواحل اليمنية، انطلاقا من المسئولية الدينية والوطنية والأخلاقية، تجاه الشعب الفلسطيني المظلوم، وما يتعرض له من مجازر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

كانت قناة القاهرة الإخبارية، نقلت عن إعلام إسرائيلي، أن الحوثيين يسيطرون على سفينة عمل إسرائيلية.

وأفادت، وسائل الإعلام، بأن تل أبيب تحقق في استيلاء الحوثيين على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، كما أفاد بأن الحوثيين هاجموا سفينة مملوكة جزئيًا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها، لكن لا يوجد على متنها أي إسرائيلي.

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