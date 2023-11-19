أسرتان تحت الأنقاض.. سقوط عمارة سكنية بحى الشرق ببورسعيد

تعرضت عمارة سكنية بمنطقة البازار نطاق حي الشرق، اليوم الأحد، للسقوط وبداخلها عدد من المواطنين، وذلك بالتزامن مع الطقس السيئ الذي تشهده البلاد بالتزامن مع نوة المكنسة.

وعلى الفور انطلقت سيارات الإسعاف والحماية المدنية إلى موقع العقار المنهار، وتم استخراج عدد من المصابين، وتم نقلهم إلى المستشفى.

هذا وقد شهد محيط العقار تواجد العشرات من سيارات الإسعاف وأربع سيارات الحماية المدنية وجار البحث عن مصابين تحت الأنقاض.

وكشف شهود العيان عن أن هناك ترميمًا كان يجري داخل العقار وأن العقار انهار بشكل مفاجئ على العمال والسكان، ويرجح أن يكون هناك أسرتان تحت الأنقاض.

وقال شهود العيان إن المنزل مكون من خمسة طوابق وإن هناك أسرًا تسكنه وإن الإسعاف تمكن بمساعده الأهالي من انتشال البواب وأسرته، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

سقوط عمارة سكنية بحي الشرق ببورسعيد

سقوط عمارة سكنية بحي الشرق ببورسعيد

سقوط عمارة سكنية بحي الشرق ببورسعيد