الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة (صور)

سقوط أمطار متفرقة
سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة

شهدت محافظة الجيزة خلال الساعات الماضية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة على بعض مناطق المحافظة، وذلك بعد أن حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من سقوط أمطار رعدية على أغلب أنحاء الجمهورية في بيان سابق لها.

ورصدت عدسة "الدستور"، سقوط الأمطار في عدة مناطق بمحافظة الجيزة.

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وكان اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، قد أكد إنه تم رفع درجة الاستعداد في جميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وهيئة النظافة؛ للتعامل مع هطول الأمطار وتحذيرات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار بعدد من القطاعات.

سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة

سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة
سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة
سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة
سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة
سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة
سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة
سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة
سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة
سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة
سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة
سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة
سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة
سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة
سقوط أمطار متفرقة على أنحاء محافظة الجيزة
محافظة الجيزة سقوط أمطار الهيئة العامة امطار لأرصاد الجوية

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