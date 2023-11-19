من متوسطة إلى غزيرة.. أمطار على القاهرة الكبرى خلال ساعات

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية على معظم أنحاء الجمهورية، حيث تسقط الأمطار الآن على عددٍ من المحافظات.

وأضافت غانم، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن البلاد تقع تحت تأثير منخفض جوي يؤدي إلى اضطراب في الأحوال الجوية وتساقط الأمطار، منوهة بأن الأمطار ستكون من متوسطة إلى غزيرة خلال الساعات المقبلة على السواحل الشمالية مرورًا بالإسكندرية، البحيرة، كفرالشيخ، رفح، مطروح، والعريش.

توقعات الطقس خلال الساعات المقبلة

وحذَّرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة في القاهرة الكبرى، وجنوب وشمال سيناء، مع سرعة رياح يؤدي إلى اضطراب شديد في حركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وتستمر هذه الحالة غدًا الإثنين، منوهة بأنه يفصلنا شهر على بداية فصل الشتاء، مناشدة المواطنين بارتداء ملابس خريفية أو شتوية خفيفة خلال الفترة المقبلة.