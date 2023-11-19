الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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خبير: قطاع تكنولوجيا المعلومات ساهم في حل مشكلات اقتصادية وتصنيعية كبيرة

التصنيع
التصنيع

كشف المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن كيفية مساهمة قطاع التكنولوجيا المعلومات في توفير فرص عمل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات ساهم في حل مشكلات اقتصادية وتصنيعية كبيرة.

وأضاف أبو جمرة أن افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الدورة الـ22 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا 23 نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس اهتمام الدولة بقطاع المعلومات.

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بقطاع المعلومات نتج عنه إنشاء منصات لقطاعات كبيرة جدًا في الحكومة في مجالات اقتصادية وعملية وتصنيعية، والذي يستطيع العالم الرقمي أن يقدم لها حلول عاجلة.

اكسترا نيوز مصطفى أبو حمزة

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