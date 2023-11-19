خبير: قطاع تكنولوجيا المعلومات ساهم في حل مشكلات اقتصادية وتصنيعية كبيرة

كشف المهندس مصطفى أبو جمرة، خبير تكنولوجيا المعلومات، عن كيفية مساهمة قطاع التكنولوجيا المعلومات في توفير فرص عمل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات ساهم في حل مشكلات اقتصادية وتصنيعية كبيرة.

وأضاف أبو جمرة أن افتتاح رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي الدورة الـ22 من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وأفريقيا 23 نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعكس اهتمام الدولة بقطاع المعلومات.

وأشار إلى أن اهتمام الدولة بقطاع المعلومات نتج عنه إنشاء منصات لقطاعات كبيرة جدًا في الحكومة في مجالات اقتصادية وعملية وتصنيعية، والذي يستطيع العالم الرقمي أن يقدم لها حلول عاجلة.