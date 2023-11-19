كيف ساهم قطاع تكنولوجيا المعلومات في توفير فرص عمل؟.. أستاذ الاقتصاد يوضح

كشف الدكتور ماجد عبدالعظيم، أستاذ الاقتصاد، عن كيفية مساهمة قطاع التكنولوجيا المعلومات في توفير فرص عمل.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الأحد، إن قطاع تكنولوجيا المعلومات يوضع ضمن أجندة الدولة المصرية باعتباره ملف هام وتقام عليه اقتصادات دول.

وأضاف عبدالعظيم أن قطاع تكنولوجيا المعلومات يعتبر المنافس القادم في الأسواق العالمية، مؤكدًا أهمية المعارض والفعاليات لمزيد من التفاعل والرؤية التقدمية لتكنولوجيا المعلومات.

وأشار إلى أهمية الذكاء الاصطناعي والرقمنة في العالم بعد توجه العالم بأكمله للشمول المالي، موضحًا أن كل هذه المصطلحات تدل على تقدم الدول.