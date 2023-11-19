"الإصلاح والنهضة" يشيد بتغطية الشركة المتحدة للانتخابات الرئاسية

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الاصلاح والنهضة، إن الانتخابات تسير كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لابد أن ترى مشهد حضاري في إجراء الانتخابات الرئاسية، وما نلمسه على أرض الواقع من مرشحين رئاسيين وحملات انتخابية تجوب المحافظات، وتنوع الطرح من أقصى اليمين إلى اليسار.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخله هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل الصورة والجولات للمرشحين بالمحافظات، وتنوع في الطرح كما دعمت المرشحين والعملية الانتخابية والسياسية بمنح كل مرشح 100 دقيقة مجانية وذلك يعتبر هدية.

نشاط حملات المرشحين للرئاسة

وتابع رئيس حزب الاصلاح والنهضة ،أن هناك عدالة في العملية الانتخابية، ويجرى إعطاء الفرصة لجميع المرشحين وتغطية الحملات، ولم نر مثل هذا المشهد الحضاري المنظم منذ فترة طويلة، من تنوع للبرامج الانتخابية والأيديولوجيات، مؤكدا أنَّ المشهد يعد استكمال لمرحلة قطعت مصر منها شوطا كبيرا في حقل التنمية السياسية، وعلى مدار العام تابعنا جلسات الحوار الوطني.