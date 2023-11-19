الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"الإصلاح والنهضة" يشيد بتغطية الشركة المتحدة للانتخابات الرئاسية

الشركة المتحدة
الشركة المتحدة

قال الدكتور هشام عبد العزيز، رئيس حزب الاصلاح والنهضة، إن الانتخابات تسير كما وعد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لابد أن ترى مشهد حضاري في إجراء الانتخابات الرئاسية، وما نلمسه على أرض الواقع من مرشحين رئاسيين وحملات انتخابية تجوب المحافظات، وتنوع الطرح من أقصى اليمين إلى اليسار.

وأضاف عبد العزيز، خلال مداخله هاتفية لفضائية "اكسترا نيوز"، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تنقل الصورة والجولات للمرشحين بالمحافظات، وتنوع في الطرح كما دعمت المرشحين والعملية الانتخابية والسياسية بمنح كل مرشح 100 دقيقة مجانية وذلك يعتبر هدية. 

نشاط حملات المرشحين للرئاسة

وتابع رئيس حزب الاصلاح والنهضة ،أن هناك عدالة في العملية الانتخابية، ويجرى إعطاء الفرصة لجميع المرشحين وتغطية الحملات، ولم نر مثل هذا المشهد الحضاري المنظم منذ فترة طويلة، من تنوع للبرامج الانتخابية والأيديولوجيات، مؤكدا أنَّ المشهد يعد استكمال لمرحلة قطعت مصر منها شوطا كبيرا في حقل التنمية السياسية، وعلى مدار العام تابعنا جلسات الحوار الوطني.

المرشحين للرئاسة حزب الإصلاح والنهضة الانتخابات لرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية

مواد متعلقة

أستاذ العلاقات الدولية: المستشفيات فى غزة تحتاج 150 ألف لتر من الوقود يوميًا

مساعد وزير الخارجية الأسبق: قرار مجلس الأمن بشأن هدن وممرات إنسانية فى غزة خطوة إيجابية

"التحالف الوطنى": المساعدات توازنت مع الاحتياجات المطلوبة لأهالى غزة

"إكسترا نيوز" ترصد معاناة الإسعاف الفلسطينى فى ظل قصف الاحتلال على غزة

المفوضية الأوروبية: توفير أكثر من 50 طن مساعدات لغزة لم يكن ممكنًا إلا بالتعاون مع مصر

وزيرة الصحة الفلسطينية: مستشفيا المعمدانى والإندونيسى يعملان تحت الحصار الإسرائيلى

وزيرة الصحة الفلسطينية: جيش الاحتلال حوّل مستشفى الشفاء بغزة إلى ثكنة عسكرية

أستاذ علوم سياسية: مصر صامدة فى دعم الفلسطينيين رغم ضغوط الجانب الإسرائيلى

الأكثر قراءة

تطورات مفاوضات الأهلى مع عمر كمال عبدالواحد.. وطلبات فيوتشر تهدد اكتمال الصفقة

عقب حبسه عامين.. القصة الكاملة لـ "بسملة" ضحية هتك العرض في القطامية

مواطن يحرر محضرًا ضد مستشفى بمطروح بعد تعرض زوجته لإهمال طبي أثناء وضع جنينها

"كولر" يرفض التعاقد مع عدى الدباغ وأحمد ياسر ريان فى الشتاء

إغلاق ميناء شرم الشيخ البحرى لسوء الأحوال الجوية

تعاون بين بنك مصر و"الرياضة" لإطلاق الحملة القومية للتوعية بالشمول المالي والرقمي للشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

بسنت حسن

أنسنة القضية.. هى الحل

د. منى حلمى

عمرك يا ابنتى قصير

علي سعدة

عندما تحرص الزعامة على سلامة شعبها

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديد مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة