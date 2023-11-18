السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس "الإصلاح والنهضة": الرهان على وعى المصريين بأهمية المشاركة بالانتخابات سليم ورابح

الدكتور هشام عبد
الدكتور هشام عبد العزيز

قال رئيس حزب الإصلاح والنهضة الدكتور هشام عبدالعزيز، إن الرهان على وعي المواطن المصري بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية سليم ورابح، مشيرًا إلى أن هذا الذي رأيناه في 30 يونيو وفي العديد من المواقف الوطنية في تاريخ مصر المعاصر.

وأضاف عبدالعزيز في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز" أن الجماعة الإرهابية ظلت لمدة 80 عامًا تتودد بشكل معين وتصطنع المظلوميات وفي النهاية عندما اكتشف الشعب المصري حقيقتها في أقل من عام واحد أسقطها وأعاد الأمور إلى وضعها الصحيح.

وتابع: "الشعب المصري خرج بالملايين لتفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لمكافحة الإرهاب وهذا يعبر عن وعي فهم كبير جدًا من المصريين، وأيضًا خرج المصريون لتأييد قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".

رئيس “الإصلاح والنهضة”: الانتخابات الرئاسية المقبلة محطة مهمة في ظل التحديات

وأكد أن الشعب المصري سيشارك في الانتخابات الرئاسية المقبلة لأنها محطة من المحطات الوطنية المصرية المهمة جدًا خصوصًا في ظل التحديات التي تحيط بالدولة المصرية في الوقت الحالي.

وتابع أن الشعب المصري يفهم جيدًا ما كان يُعد للدولة المصرية، مؤكدًا أن مصر هي الدولة الوحيدة الباقية منذ ثورات "الخريف العربي" بحد وصفه.

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