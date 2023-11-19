بعد هطول الأمطار.. الدفع بخدمات إغاثة على الطرق وخط ساخن للاستغاثات

كثفت الإدارة العامة للمرور، مساء الأحد، من تواجدها على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدى 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي.

وقال مصدر أمنى "يتم تكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار عن حالة الطرق.

وأضاف المصدر: "في حالات الطوارئ يمكن الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة".

ورصدت المتابعات الميدانية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالطرق دون التأثير على الحركة المرورية للسيارات مع رصد أحجام مرورية متحركة علي بعض الطرق، فيما يعكف رجال المرور على رصد أى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على الطرق كافة.