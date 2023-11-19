الأحد 19 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد هطول الأمطار.. الدفع بخدمات إغاثة على الطرق وخط ساخن للاستغاثات

رفع آثار الأمطار
رفع آثار الأمطار

كثفت الإدارة العامة للمرور، مساء الأحد، من تواجدها على الطرق السريعة والمحاور حرصًا على سلامة المواطنين، وتم نشر الخدمات المرورية على مدى 24 ساعة على الطرق والمحاور السريعة والدفع بالأكمنة الأمنية والدراجات البخارية وسيارات الدفع الرباعي.

وقال مصدر أمنى "يتم تكثيف التواجد لسيارات الإغاثة المرورية لمواجهة أي أعطال أو حوادث والتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية للدفع بالخدمات المرورية وسيارات الإغاثة المرورية والدراجات البخارية والتنسيق مع غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور للإخطار عن حالة الطرق.

وأضاف المصدر: "في حالات الطوارئ يمكن الاتصال برقم الإغاثة المرورية 01221110000 على الطرق السريعة".

ورصدت المتابعات الميدانية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة بالطرق دون التأثير على الحركة المرورية للسيارات مع رصد أحجام مرورية متحركة علي بعض الطرق، فيما يعكف رجال المرور على رصد أى معوقات مرورية على الطرق، وسيتم التعامل معها من خلال تواجد الخدمات المرورية وسيارات اﻹغاثة على الطرق كافة.

الإدارة العامة للمرور الخدمات المرورية المحـاور السريعة سيارات الدفع الرباعي الإغاثة المرورية

مواد متعلقة

"المرور" تحرر 67609 مخالفة متنوعة خلال 24 ساعة

الاستعلام عن مخالفات المرور برقم السيارة

موقع النيابة العامة المصري.. الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة مجانًا 2023

الأكثر قراءة

الحوثيون يخطفون سفينة مملوكة لإسرائيلى.. والاحتلال: «على متنها طاقم مدنى دولى»

"من المسافة صفر".. "القاهرة الإخبارية" تعرض لقطات لاستهداف جنود إسرائيليين شرق غزة

"صحة غزة": إخلاء 31 من الأطفال الخدج من مجمع الشفاء إلى مستشفى رفح

بعد هطول الأمطار.. الدفع بخدمات إغاثة على الطرق وخط ساخن للاستغاثات

متطوع بـ حياة كريمة لإغاثة أطفال غزة: شعرت بأهمية دورى فى القوافل الإغاثية

منتخب مصر يخسر أمام تونس برباعية فى دورة شمال إفريقيا للشباب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

السلام لغة مكروهة والتسامح بضاعة كاسدة

حسين دعسة

بايدن في الواشنطن بوست.. أمام تحدي بوتين وحماس.. خارطة الشرق الأوسط

مؤمن المحمدي

الحلو ما أكلوش الأسد

لواء.حمدى البطران

ملفات تنتظر الرئيس

حسين دعسة

"عباس" لـ"بايدن": أوقِفُوا حرب الإبادة ضد شعبنا

د.أحمد الخميسى

اغتصاب الذاكرة.. تهويد التاريخ

وائل لطفي

هل تغتنم المقاومة الفرصة؟

ماجد حبته

إفاقة أوروبية محتملة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

اعتقالات جديدة مع استمرار العدوان المتواصل على جنين وخيمها

قصف إسرائيلى يتسبب فى انقطاع خدمة الهواتف فى جنوب لبنان

الاحتلال الإسرائيلى: 59 جنديًا قتلوا منذ بدء الهجوم البرى على قطاع غزة