"جودة البيئة الفلسطينية" تحذر من كارثة بيئية تمتد خارج حدود غزة

قالت الدكتورة نسرين التميمي، رئيس سلطة جودة البيئة، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لمجزرة وإبادة جماعية، علاوة على عمليات النزوح التي ستخلف الكثير من الآثار الممتدة لسنوات طويلة، إذ كانت غزة من أكثر المناطق السكانية كثافة.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مطروح للنقاش"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك آثار كبيرة ستتعرض لها مناطق الجنوب نتيجة نزوح سكان الشمال في قطاع غزة"، مشيرة إلى أن القطاع كان يعاني من مشاكل عديدة على كل المستويات قبل الحرب نتيجة عدد السنوات التي تعرض لها لحصار.

وتابعت التميمي: "الفرد كان يحصل على 20 لتر مياه فقط في اليوم، قبل الحرب، مابالك الوضع بعد الحرب والتي أصبح فيها جميع مرافق الحياة الحيوية، صفر في قطاع غزة".

قطاع غزة كان يتعرض أصلا لمشاكل بيئية وصحية قبل الحرب

وأكدت أن الوضع الصحي بقطاع غزة كارثي حيث توقف عدد من المستشفيات عن العمل، وتكدس كبير للجثث تحت الركام والأنقاض وغيرها من الآثار التي أصبحت كارثية.

وأوضحت: "فلسطين تتعرض لأمطار، فكيف يكون الوضع للجثث المنتشرة تحت الركام، أو الأشلاء والتي بدورها سيكون هناك تفاعلا كبيرا مع المطر والذي سيزيد من احتمالية انتشار الأوبئة، لا نعرف مدى انتشارها ومن الممكن انتشارها خارج محيط غزة وفلسطين".

وشددت الدكتورة نسرين التميمي، على أن المسئولية عما يحدث تقع على المجتمع الدولي، فيجب وقف العدوان حتى لا تزيد الكوارث البيئية والصحية، قائلة: "نشكر جميع الجهات والدول والمؤسسات التي قدمت لنا العون، لكن صدقا نحن بحاجة إلى تفعيل لتلك المساعدات ووقف إطلاق النار".