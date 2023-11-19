الأحد 19 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى فريد زهران تلتقى مفتى الجمهورية

حملة المرشح الرئاسي
حملة المرشح الرئاسي فريد زهران تلتقي مفتي الجمهورية

زار المرشح الرئاسي فريد زهران وفريق من حملته الانتخابية، الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، صباح اليوم الأحد، في مقر دار الإفتاء المصرية.

في بداية اللقاء رحب فضيلة المفتي بالمرشح الرئاسي فريد زهران وأعضاء حملته الانتخابية، مؤكدًا أن دار الإفتاء تدعو الشعب المصري دومًا للمشاركة، وأن هذا الاستحقاق الانتخابي الجديد يؤكد أن مصر بلد متحضر يحترم الدستور والقانون، وأن هذه التعددية في المرشحين تعكس مظهرًا حضاريًّا يضاف إلى مظاهر التحضر المصري، كما تحدث عن أهمية مشاركة الشعب في هذا الاستحقاق خاصة أننا تجاوزنا الكثير من الأفعال السلبية التي كانت تشهدها عقود سابقة في الانتخابات.

فصل الخطاب الديني عن السياسي

من جانبه أكد المرشح الرئاسي فريد زهران وقوفه مع المؤسسات الدينية في تبنيها فصل الخطاب الديني عن السياسي، معربًا عن تمنياته بضرورة وقوف كل المؤسسات الدينية ضد المتاجرين بأصواتهم، ومن يمارس الضغوط بمختلف أنواعها على المواطنين لتوجيههم للتصويت بشكل معين.

كما أثنى المرشح الرئاسي فريد زهران على وقوف دار الإفتاء المصرية على مسافة واحدة من كل المرشحين، مؤكدًا أهمية دور القيادات الدينية كرموز وطنية في توعية الناس بواجبهم الانتخابي وتشجيعهم على المشاركة الفعالة، والتحذير من

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 ممارسات شراء الأصوات أو التوجيه أو استغلال حاجة الفقراء، كما طالب المؤسسات الدينية بألا تُضفي قداسة دينية على أي توجه سياسي، وكذلك شدد على تمسك حملته بأن يكون للدين دور مجتمعي.

كما دار الكثير من النقاش بين وفد الحملة ودار الإفتاء حول الدور الذي تقوم به دار الإفتاء، وعرض المرشح الرئاسي فريد زهران وفريق حملته ملامح برنامجهم الانتخابي الذي يدعم حيادية واستقلالية مؤسسات الدولة الدينية عن أي تدخلات سياسية، وتوفير كل سبل الاستقلال لها وإبعادها عن أي استغلال سياسي من أي نوع.

شارك في اللقاء كل من النائبة أميرة صابر المتحدث الرسمي باسم الحملة، والنائب فريدي البياضي عضو مجلس النواب، والنائب أحمد القناوي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور محمد سالم المستشار السياسي للمرشح فريد زهران، والمستشار حسني سبالة المستشار القانوني للحملة، منى شماخ مسئول الإعلام بالحملة، وأعضاء المكتب التنفيذي للحملة محمد هلال، حسام حسن، مريم عادل، أسماء نور، والدكتورة إجلال النزهي، عضو الهيئة العليا لحزب العدل.

المرشح الرئاسي فريد زهران الدكتور شوقي علام دار الافتاء المصرية دار الافتاء

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