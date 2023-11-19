فريد زهران: نولى أهمية استثنائية وخاصة لتمكين المرأة والشباب

قال المرشح الرئاسي فريد زهران إن فلسفة السياسة الاجتماعية لبرنامجه الاجتماعي تنطلق من قاعدة التمكين الاجتماعي للفئات الأكثر فقرًا واحتياجًا فى المجتمع، والتي عَرَّضَتها الأزمةُ الاقتصادية الأخيرة- بموجاتها المتعاقبة- إلى مزيدٍ من التَّضرُّر الشامل لكل مناحي الحياة.

وأضاف "زهران" أن مراحل الإصلاح الاجتماعي للبرنامج تتمحور حول تطوير الخطط الاجتماعية بمستوياتها المختلفة، من المنح والهِبات، إلى التمكين الهادف إلى رفع مستوى جودة الحياة لأولئك الذين لا تشملهم المزايا الاجتماعية، وتمتدُّ مظلَّة الرؤية الاجتماعية للبرنامج إلى دعم المصريين من سُكَّان المناطق النائية من مصر؛ تلك المناطق التي تتعرَّض، وبشكلٍ مُضاعَف، إلى التهميش، وغياب برامج التنمية أو ضعفها وانعدام تأثيرها.

وأشار المرشح الرئاسي إلى أن الآليات التنفيذية للبرنامج تعتمد على التحديث الشامل لشبكات العدالة الاجتماعية وبرامج الحماية والضمان، التي تستدعي تغييرًا جذريًّا، يستهدف الحوكمة والتعزيز والشمول.

وأوضح زهران أنه يولي أهمية استثنائية وخاصة لتمكين المرأة والشباب؛ باعتبارهما مظلَّتَيْ تنمية قدرات الإنسان المصري، كما سيعمل، وبكل قوة، لتطوير عمل الإدماج المجتمعي، بأشكاله المختلفة لذوي الاحتياجات الخاصة ورعاية كبار السن والمتعافين من الإدمان.

ولفت المرشح الرئاسي فريد زهران إلى أن لديه رؤية أكثر تفهُّمًا لطبيعة عمل منظمات المجتمع المدني، باعتبارها تعبيرًا عن مجتمع مدنيٍّ حرٍّ ومسئول.

وأشار زهران إلى أنه ينظر إلى قضايا الأحوال الشخصية باعتبارها عاملًا مهمًّا لتخطِّي أوجه القصور التي تشوب منظومة التشريعات الاجتماعية المعمول بها، والتي لم يُقِرَّها البرلمان، حتى بعد سنواتٍ من طرح مشروعات القوانين للرأي العام.