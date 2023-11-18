السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

معتز الشناوي: حال فوز فريد زهران بالرئاسة سيصدر قرارا بإجراء الانتخابات المحلية

الشناوي
الشناوي

قال معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إنه حال فوز فريد زهران في الانتخابات الرئاسية، سيصدر قرارًا بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المتوقفة منذ أكثر من عشر سنوات، مع فتح حوار مجتمعى يحقق استقلالية المجالس المحلية.

جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الجماهيري الذى نظمته الحملة بمنطقة المسلة بالفيوم.

وأضاف الشناوي، انه سيقوم بمراجعة كافة التشريعات والقرارات الإدارية، المنظمة لعمل ( الاحزاب - النقابات - المؤسسات الاهلية والروابط و الاتحادات، بحيث يتمكن المواطنين، من انشاء منظماتهم ، و اداراته واستقلالها المالي والإدارى دون تدخل من قبل الأجهزة الإدارية والأمنية للسلطة التنفيذية، وألا  يتم حلها إلا بحكم قضائى .

وأكد الشناوي أنه في حالة الفوز سيقوم فريد زهران باستخدام صلاحياته للعفو الشامل عن كافة سجناء الرأى الذين لم تثبت ممارستهم للعنف أو التحريض عليه، ووقف القرارات الادارية والامنية للمفرج عنهم من الوضع على قوائم الارهاب والتحفظ على الأموال، وسنقوم بفتح حوار مجتمعى حول تحقيق استقلال حقيقى للإعلام بصوره وأشكاله المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية.

معتز الشناوي حملة المرشح الرئاسي فريد زهران الأحزاب سجناء الرأي حوار مجتمعي

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