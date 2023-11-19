الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

منتخب مصر يخسر أمام تونس برباعية فى دورة شمال إفريقيا للشباب

منتخب تونس للشباب
منتخب تونس للشباب

خسر منتخب مصر للشباب أمام نظيره التونسي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما ضمن منافسات بطولة شمال إفريقيا الودية للمنتخبات.

منتخب تونس سيطر على أحداث الشوط الأول بالكامل، وباغت "الفراعنة الصغار"، بـ 3 أهداف في خلال 4 دقائق، 21 و22، و25، قبل أن يأتي لاعبوه بالهدف الرابع في الوقت المحتسب بدلًا من الضائع.

منتخب مصر حاول العودة في النتيجة، وتمكن لاعبه محمد عبدالله من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة 80، أعقبه زميله كريم سعيد بالهدف الثاني في الدقيقة 93، لكن الهدفين لم يشفعا لكتيبة المدرب وائل رياض شيتوس، ليتلقوا الهزيمة الأولى في الدورة.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد منتخب تونس لـ9 نقاط، ليفوز بالبطولة الودية التي أُقيمت على أراضيه، فيما تجمد رصيد منتخب مصر عند 4 نقاط، ليحتل المركز الثالث.

وتعادل منتخب مصر في مباراته الأولى أمام ليبيا بهدف لمثله، قبل أن يفوز باكتساح على الجزائر بثلاثية، الجمعة الماضي.

ويلعب منتخب مصر أمام المغرب بعد غدٍ الثلاثاء أمام المغرب، لكنه فقد حظوظه في التتويج باللقب.

ويحتل منتخب تونس الصدارة برصيد 9 نقاط، يليه منتخب المغرب بـ 6 نقاط.

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