الأحد 19 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"خوخة السينما المصرية".. "الستات مايعرفوش يكدبوا" يحتفى بذكرى رحيل خيرية أحمد

خيرية أحمد
خيرية أحمد

سلّط برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" الضوء على ذكرى رحيل الفنانة خيرية أحمد، صاحبة الأدوار المميزة والحضور الراقي في الدراما المصرية، خلال حلقة اليوم من البرنامج المذاع على فضائية cbc.

ذكر مقدمو برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا"، نبذة عن حياتها الفنية المميزة، والتي أثرت في الكثير من محبي الدراما والكوميديا، حيث قدمت عددًا من الأعمال التي ما زالت خالدة حتى وقتنا هذا.

خيرية أحمد هى شقيقة الفنانة سميرة أحمد، بدأت مشوارها الفني عندما التحقت بفرقة المسرح الحر، وفي الخمسينيات قدمت برنامج ساعة لقلبك، ثم انضمت لفرقة ساعة لقلبك المسرحية، ثم فرقة إسماعيل ياسين. 

تنقلت بين الفرق المسرحية مثل فرقة أمين الريحاني وفرقة أمين الهنيدي وفرقة الكوميدي المصرية وقدمت مسرحيات عديدة. كما عملت بالسينما والتليفزيون وهي أرملة الكاتب يوسف عوف.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.

خوخة الستات ما يعرفوش يكدبوا برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا خيرية أحمد فضائية CBC

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