السبت 18 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"الستات ميعرفوش يكدبوا": مصر ساهمت بشكل كبير فى دعم الشعب الفلسطينى (فيديو)

إيمان عز الدين
إيمان عز الدين

سلط برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، المذاع على فضائية cbc، الضوء على دور مصر في دعم القضية الفلسطينية في الأزمة الأخيرة.

وقالت الإعلامية إيمان عز الدين، إن مصر ساهمت بشكل كبير في دعم الشعب الفلسطيني، قائلة: "فلسطين ليست دولة مجاورة لنا.. بل هي قضية حالة نعيشها على مر الزمان".

وأضافت عز الدين، خلال حلقة اليوم من برنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أن مصر دولة كبيرة، حيث وجهت الشكر للشركة المتحدة والمسئولين على الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني، وخاصة في المساعدات، والتي قدرت بـ11300 طن من المساعدات.

تفاصيل برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا:

برنامج "الستات ميعرفوش يكدبوا" من تقديم الإعلاميات منى عبدالغني وإيمان عزالدين وهبة الأباصيري ومها الصغير، ويذاع يوميًا من السبت إلى الأربعاء في تمام الساعة الثالثة عصرًا على قناة cbc.

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